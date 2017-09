Druk, druk, druk… Zo ga je om met stress

Ken jij dat gevoel? Druk druk druk! Je doet alles in een razendsnel tempo, hebt geen tijd meer voor jezelf en komt eigenlijk nog nauwelijks op adem. Alles gaat je te langzaam. Als je anderen ziet werken, zou je hen het liefst het werk uit handen nemen omdat het sneller kan en je geen tijd te verliezen hebt. Zelfs als je over straat loopt, houd je de pas er stevig in. Je holt maar door… Steeds sneller.

De haast zit in je lijf én in je leven. Je maakt je voortdurend zorgen of je alles wel af krijgt, of je je verplichtingen wel na zult kunnen komen, of je alles wel onder controle hebt. Je betrapt jezelf erop dat je steeds vaker klaagt en steeds minder lacht. En wat nog erger is: je hebt steeds vaker last van hoofdpijn, soms duizelt het je en inslapen is ook niet al te gemakkelijk. En dit baart je natuurlijk weer de nodige zorgen, want het is gewoon niet het moment om ziek te worden! Een ander symptoom dat ook in dit rijtje thuishoort, is dat je steeds vaker dingen kwijt bent of verliest. Je hebt je hoofd er gewoon niet meer bij.

Als je deze symptomen herkent, is het tijd om aan de rem te trekken. Absoluut! Je bent van een normaal functionerend persoon langzaam maar zeker veranderd in een stressverslaafde. Iemand met het ritme voortdurend in zijn of haar lijf. En wat nog erger is – het zal niet gemakkelijk zijn om dit toe te geven – is dat je zelf vaak de oorzaak bent van je problemen, thuis of op je werk. Een overmaat aan stress en haast maakt nu eenmaal minder efficiënt. Tijd dus om de dingen onder ogen te zien. Wat kan je doen?

Neem afstand

Neem afstand, al is het maar voor een uurtje. Waar je ook bent: op je werk of thuis. Verwijder je letterlijk van je bureau, je computer, de dingen waar je mee bezig bent. Maak een kop koffie of thee voor jezelf en ga in een omgeving zitten waar je geen paperassen of werkinstrumenten tegenkomt. Zet nu eerlijk voor jezelf de dingen op een rijtje die écht binnen korte termijn af moeten. Je zult zien dat de dingen zo erg nog niet zijn.

Maak een plan

Maak eerst een korte-termijnplan. Plan de urgente dingen in en bekijk wanneer je eventueel tijd zou hebben om de overige dingen te organiseren (let op: niet om ze te doen, maar alleen maar om te organiseren). Moet iets vandaag af, doe het dan, maar houd de volgende morgen een uurtje vrij om de dingen op een rijtje te zetten.

Organiseer!

Organiseren is de helft van het werk. Zorg ten eerste voor een schone en opgeruimde werkomgeving. Niet alleen werkt dat rustgevend, maar je zult de dingen die je nodig hebt, ook sneller kunnen vinden. Dat levert weer tijdswinst op. Zet zo nodig een systeem op dat het nog gemakkelijker maakt om direct de dingen te vinden. Besteed iedere week tenminste een uur aan de organisatie van je werkplek. Overigens geldt dit niet alleen voor je werkplek, maar ook voor je huis, je garderobe, de inhoud van je tas. Hoe meer overzicht je hebt, hoe prettiger je leeft.

Delegeer

Leer te delegeren. Er zijn altijd wel dingen waar je bij anderen mee terecht kunt. Doe dat dan ook, ook al doen ze het net even wat minder. Dwing je er verder toe om eerst de meest urgente dingen af te handelen (hoe vervelend ze ook zijn). Hierdoor voorkom je dat je in tijdsnood komt. Pas daarna pak je de overige dingen aan. Begin niet aan dingen waarvan je van tevoren al weet dat het tijdsverspilling is.

Maak lijstjes en houd een agenda bij

Maak aan het einde van iedere dag een overzicht van de dingen die je de volgende dag wilt doen. Zo kun je met een opgeruimde geest de avond beginnen. Wees bij het opstellen van het lijstje wel reëel en plan tijd voor onverwachte klusjes in. Houd verder een agenda bij. Ook dit geeft je een opgeruimd gevoel. Je weet dat je alles onder controle hebt.

Accepteer dat je aan sommige dingen niet toekomt

Sommige dingen zijn gewoon niet belangrijk, hoe graag je ze ook wilt doen. Accepteer dat je aan sommige dingen niet toekomt. Zeg een afspraak die niet belangrijk is af als je erdoor in tijdsnood komt. De wereld zal heus niet vergaan. En ook als je het huis een keertje niet stofzuigt of je je benen niet onthaart, zal er niets gebeuren. Probeer het maar eens!

Zorg voor voldoende me-time

Zorg ervoor dat je naast je werk en je drukke verplichtingen ook nog tijd voor jezelf hebt. Kom je er niet aan toe, plan je ‘me-time’ dan gewoon in en houd je eraan! Met een uitgerust lijf en een opgeruimde geest zul je beter functioneren dan met een moe lijf en een uitgebluste geest. Echt!