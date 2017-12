Drie, twee, één… Gelukkig Nieuwjaar! In stralende vorm voor 2018

Breng de laatste dag van het jaar goed door! Geniet van de feestelijke voorbereidingen en maak je klaar voor de langste nacht van het jaar!

Voel je energiek en stralend!

Na de luie kerstdagen is het tijd voor beweging en frisse lucht. Sluit het oude jaar af met een bezoekje aan de sportschool of een stevige wandeling door de bossen of aan zee. Niet om de pondjes die de afgelopen dagen door het mondje zijn gegaan, eraf te sporten, maar om flink uit te waaien, om verse zuurstof binnen te krijgen, om in stralende vorm de grote avond tegemoet te zien…

Een lichte lunch

Eenmaal thuisgekomen neem je een verfrissende douche en geniet je van een lichte lunch. Een frisse salade, een stuk boerenbrood en een appel voor de vitamientjes. Houd het licht zodat je ’s avonds niet te kampen hebt met een ‘opbollend’ buikje onder je strakke jurk.

Relax…

Breng de middag in alle rust door. Controleer je outfit. Je hebt nog de gelegenheid om een laatste boodschap te doen. Een mooie speld voor in je haar, een paar extra panty’s. Waak er echter voor om niet teveel ‘overhoop’ te halen. Verander niet op het laatste moment van outfit en breng de middag in relax en al genietend van de voorpret door.

Tijd voor de voorbereidingen

Tegen het einde van de middag is het tijd voor de eerste voorbereidingen. Zijn je nagels in orde? Vijl ze netjes bij, verwijder oude nagellak en lak je nagels met een feestelijk kleurtje. Neem er de tijd voor. Nagels lakken doe je niet in vijf minuten, zeker niet als je een donkere kleur gebruikt. Die moet zorgvuldig worden aangebracht. Wil je op safe gaan of ben je niet goed in lakken, kies dan een lichte kleur.

De make-up

Na een douche of bad – niet te warm anders dut je in! – is het tijd voor de make-up (maar niet nadat je een bodylotion op je hele lichaam hebt aangebracht). Ook hier geldt weer dat je er alle tijd voor moet nemen. Bedenk dat een professionele visagist er al meer dan een uur over doet om een model voor een fotoshoot op te maken! Opmaken is als kunst. Inspiratie en tijd zijn twee belangrijke voorwaarden. Bedenk van tevoren hoe je je gaat opmaken. Zoek op internet naar make-up tutorial. Zorg dat je een plan hebt!

Het haar

Nu is het de beurt van het haar. Met een opgestoken kapseltje zit je altijd goed. Zorg dan wel voor een paar fonkelende oorbellen! Een eenvoudige paardenstaart wordt feestelijk als je er een bloem of veer in steekt. Laat je je haar los hangen, föhn het dan zorgvuldig. Slag mag maar je haar moet wel mooi en gezond uitzien. Kom je er niet uit, roep dan de hulp van een huisgenoot in!

Kleed je met zorg

Kleed je met zorg. Trek je panty voorzichtig aan (niets is vervelender dan een ladder nog voordat je een stap buitenshuis zet). Kies je lingerie zorgvuldig. Kreukt je jurk erg, trek hem dan pas op het allerlaatste moment aan. Vergeet niet een beetje parfum op je polsen en achter je oor (en tussen je borsten!) te doen.

Controleer de inhoud van je tas

Heb je alles bij je? Huissleutels, portemonnee, een lippenstift, poeder voor ‘noodgevallen’ en misschien een extra paar panty’s? Dan is het nu tijd om te gaan! We wensen je een spetterende avond en een heel gelukkig Nieuwjaar toe!

