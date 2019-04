Drie gemakkelijke opsteekkapsels met een wow-effect. Nadoen!

Weet je even niet wat je met je haar aanmoet, experimenteer dan eens met een topknot. Of ga voor een paardenstaart met een superlage zijscheiding. Of geef je look een Siciliaanse twist mee met middenscheiding en een fleurige blom. We zagen deze drie opsteekkapsels op de catwalks voor lente en zomer 2019. Ze zijn heel gemakkelijk na te doen en hebben een hoog wow-gehalte. Veel plezier ermee!

De topknot van Fendi

Het geheim van deze topknot is dat-ie ontzettend netjes is. Föhn je haar daarom eerst mooi glad, borstel en kam het daarna omhoog in een paardenstaart boven op je hoofd. Maak dan een nette vlecht van de paardenstaart, draai de vlecht rond en zet ‘m vast met speldjes. Trek rond je gezicht wat plukjes haar los. Fixeer het kapsel met veel lak. Maak de look af met mooie oorbellen.

De paardenstaart met superlage zijscheiding van Colangelo

Ook voor deze geraffineerde paardenstaart ga je heel netjes te werk. Föhn je haar goed glad, trek met een kam een heel lage en scherpe zijscheiding, breng het haar met de kam en een haarproduct (bijvoorbeeld een lichte gel) naar achteren en bind het vast in een lage paardenstaart.

Het bloemenkapsel van Dolce & Gabbana

Glad geföhnd haar is ook de basis voor dit opsteekkapsel. Maak een scherpe middenscheiding en bind je haar achter op je hoofd samen in een losse, warrige knot. Rond het gezicht trek je een paar flinke lokken los. Krul ze met de krultang en fixeer ze met lak. Pak dan dat boeket nepbloemen van je moeder uit de vaas en steek het in het elastiekje van de knot. Fixeer de rest met speldjes. Oké, we geven het toe, zo’n heel boeket is misschien een beetje teveel van het goede, maar een bloem in een opsteekkapsel doet het altijd goed. Combineer dit kapsel met spannende knalrode lippen!

