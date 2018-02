Dress Valentine… Kledingtips voor de meest sexy avond van het jaar

Wat trek jij op Valentijnsavond aan? Dat is een delicate vraag. Want niet alleen beïnvloedt onze kleding onze stemming… we geven er ook een boodschap mee. Open jij de deur in een zwarte doorzichtige negligé dan weet hij meteen hoe (én waar!) de avond zal eindigen. Dat kan heel spannend zijn als jullie al jaren samenzijn maar is misschien geen goed idee als het een van jullie eerste dates is.

We doen je wat suggesties aan de hand. Het zijn natuurlijk alleen maar ideetjes die je op je eigen manier moet interpreteren en waarbij je vooral rekening moet houden met zijn smaak.

Valentijnsrood!

Rood is de kleur van de liefde, van de passie. Daarom is rood de kleur bij uitstek voor Valentijnsavond. Ben je niet bang om op te vallen en heb je er zin in om je eens echt te ‘kleden’ dan is een rode jurk met een uitgesneden decolleté, een hoge split of misschien een blote rug natuurlijk helemaal het einde. Voel je er niets voor zò op te vallen of past het niet in de omgeving waar je die avond de liefde zult vieren, dan kun je – voor een meer casual look – een rood topje op een spijkerbroek dragen. Vergeet dan niet om een rode roos in je haar te steken en je lippen bloedrood te stiften!

Romantisch

Is jullie liefde nog pril en zijn jullie nog in het romantische stadium, dan ga je natuurlijk voor een… romantische look. Lief en vrouwelijk maar altijd modern en met gevoel voor humor. Jij verleidt hem niet met kant of met opvallend rood, maar met subtiele pastelkleuren, het zachte getinkel van lange kettingen, en tedere gebaren. Daar past natuurlijk een romantische topje met roesjes of een bloemenjurkje bij. Zorg wel voor een pikant detail, bijvoorbeeld heel sexy lingerie of schoenen met wel heel sexy hakjes. Je lippen kun je in plaats van rood ook candy pink stiften (zie de look hieronder, ontworpen door een goede vriend van mij, Michele Magnani, Senior Make-up Artist van M.A.C Cosmetics). Hij (niet Michele!), jouw lover, zou je opvreten!

Sexy lady…

Valentijnsdag is één van de leukste en vooral meest sexy feesten van het jaar. Op Valentijnsdag mag je een andere kant van jezelf tonen: je sexy kant die je gedurende het jaar netjes verborgen houdt. Maak daarom van de gelegenheid gebruik om je eens extra sexy uit te dossen. In het zwart, in kant of misschien zelfs wel in leer! Wie weet! Als het maar sexy en verleidelijk is…

Door: Charlotte Mesman

