Dolce & Gabbana gaan door het stof. China laat niet met zich sollen

De Italiaanse media probeerden het incident in eerste instantie te bagatelliseren. China zou hebben overgereageerd op de driedelige videocampagne van het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana waarmee het duo, op voor China beledigende wijze, een grootst opgezette modeshow in Shanghai promootte. Maar goed, de Italiaanse dagbladen en tijdschriften moeten dan ook, net zoals iedereen, naar het cijfer onder de eindstreep kijken, en de reclamecampagnes van Dolce & Gabbana zijn in dat opzicht meer dan welkom. Het spreekwoordelijke ‘Bijt nooit in de hand die je voedt‘ geldt ook in het land van de laars.

Inmiddels zijn de gemoederen hoog opgelopen, is de Fashion Show in Shanghai – die miljoenen Euro’s zou hebben gekost – afgeblazen en regent het annuleringen bij het Italiaanse modehuis. De internationale media sprongen er direct bovenop:

De video waarin Domenico Dolce en Stefano Gabbana publiekelijk hun excuses aan China aanbieden heeft inmiddels in de hele wereld de ronde gedaan.

Laten we even teruggaan naar de omstreden promotionele video’s, de oorzaak van alle ellende. De drie video’s laten een Chinees meisje in een rode paillettenjurk van Dolce & Gabbana zien dat haar best doet om met stokjes Italiaanse gerechten – pizza, pasta en Siciliaans cannoli-gebak – te eten. De beelden worden opgeluisterd door traditionele Chinese muziek en een zwoele mannelijke presentator vraagt het Chinese meisje als ze met de cannoli-rol worstelt of-ie ‘te groot voor haar’ is.

Net zoals Dolce & Gabbana ons in hun gebruikelijke reclamecampagnes een Sicilië voorhouden dat in het geheel niet bestaat (overigens is slechts één van de twee ontwerpers afkomstig uit Sicilië), zo hebben zij in hun arrogante onwetendheid ook de Chinese werkelijkheid geweld aan gedaan en daarmee zelfs de traditionele Chinese cultuur beledigd. En dan laten we het vulgaire, flauwe grapje omtrent de cannoli-rol maar even voor wat het is.

De video’s waren nog maar net op de verschillende social media geplaatst, of de consternatie brak uit. Mensen uit de hele wereld etiketteerden ze als racistisch, waarop de video’s van de Chinese social media werden verwijderd, maar niet van de officiële Instagram account van het modehuis.

Kort daarna publiceerde de populaire Instagrammer Diet Prada, van Chinese afkomst, een aantal screenshots waarin Stefano Gabbana zich via de social media wel héél beledigend over China uitliet. Dat was olie op het vuur. Dolce & Gabbana, wellicht nu toch wel iets benauwd, lieten toen maar snel weten dat hun account gehacked was en dat de beledigingen niet door Stefano waren geuit. Ja, natuurlijk…

De fashion show werd geannuleerd. Er zat niets anders op. De Chinese modellen wilden niet meer meelopen, de Chinese VIPs lieten en masse weten niet te zullen komen, bekende Chinese online warenhuizen verwijderden de producten van Dolce & Gabbana van hun websites. Een ware ramp voor het Italiaanse modehuis.

Om alles even in de context te plaatsen. De Chinese markt is op zich alleen al goed voor 100 miljard dollar aan luxe goederen per jaar. Zonder de Chinese afzetmarkt zou het de Westerse modehuizen heel wat slechter vergaan. Het is nu aan Dolce & Gabbana om dat aan den lijve te ervaren.

Nee echt, lieve Dolce & Gabbana, nu even serieus, de volgende keer als jullie weer eens iets in Azië willen ondernemen (of waar dan ook), is het wellicht beter om jullie PR aan het woord te laten en om jullie te beperken tot het posten van vakantiefoto’s vanaf het Griekse eiland Mykonos. Dat bespaart jullie in ieder geval de vernedering van de publiekelijke excuses die jullie nu – ’s lands wijs, ’s lands eer – hebben moeten doen om jullie hachje (proberen) te redden.

In samenwerking met ADVERSUS