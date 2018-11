Dit zijn de nieuwste kapsels voor winter 2018 2019. Foto’s en kapsel ideeën

Het was nog nooit zo eenvoudig om de nieuwe kapsel trends voor de winter samen te vatten: alle haarlengtes mogen mits je haar maar op één lengte is geknipt. Hiermee hebben we eigenlijk alles gezegd. Of bijna dan.

Korte kapels met tomboy invloeden

Korte kapsels gaan weer terugkomen, let op onze woorden. Vooralsnog wagen alleen fashion modellen en Hollywood actrices (denk aan Kirsten Stewart) zich eraan maar wij zijn ervan overtuigd dat we in de lente van 2019 weer volop korte kapsels in het straatbeeld gaan zien.

De mood voor deze kapsels is vrij androgyn, tomboyish of soms zelfs gentleman-achtig. Om je een idee te geven: bij Balmain kreeg topmodel Cara Delevingne een look à la Paul Newman (ja, je leest het goed) aangemeten! Je draagt zo’n gentleman kapsel in combinatie met supervrouwelijke make-up zodat alles weer in balans is.

Middenlang haar. Bob en lob kapsels

De meest populaire haarlengte is op dit moment halflang. Bob en lob kapsels zijn cool en je draagt ze (natuurlijk) op één lengte. Je kunt deze kapsels zonder of ook mét pony dragen. De pony is dan natuurlijk weer… recht!

Lang haar

Het wordt eentonig maar ook lang haar dragen we dit seizoen op één lengte. Haarverzorging wordt daardoor nog eens extra belangrijk want je haar moet er glanzend en vitaal uitzien. Ook hier kun je het kapsel een moderne touch meegeven met een rechte pony. Die mag wat langer maar ook kort zijn. Heel extreem is de pony hieronder op de foto.

Bekijk de kapselfoto’s en maak je keuze!