Koreaanse peeling belooft ‘baby voeten’ (niet vlak voor de vakantie doen!)

Hebben je voeten een opkikker nodig? Een extra-intensieve behandeling voordat je de zomer ingaat? We hebben een bizar idee voor je. Een Zuid-Koreaanse DIY voetpeeling. Je voetzolen bladderen er letterlijk van af. Weerzinwekkend en fantastisch tegelijkertijd.



Zuid-Koreaanse beauty hype

Iedere beauty addict weet dat de meest vindingrijke (en ook effectieve) beautyproducten op dit moment uit Zuid-Korea komen. In Korea staat schoonheid hoog in het vaandel en vooral de huid moet tot in de puntjes verzorgd zijn: glad en jong.

Geen stukje huid mag aan de aandacht ontsnappen. Zuid-Koreaanse vrouwen zouden alleen al voor de verzorging van de gezichtshuid gemiddeld zo’n 10 tot 20 beautymiddeltjes per dag gebruiken. Daar komen dan nog de producten voor de lichaamsverzorging bij.

Babyvoetjes

Een heel opmerkelijk product dat vooral met de zomer in zicht interessant is, is de kant-en-klare voetpeeling die ‘babyvoeten’, voetjes zo zacht als die van een baby, belooft. Zoals je van de Zuid-Koreanen kunt verwachten, worden hier geen zachte middeltjes als etherische oliën en suiker of zout gebruikt.

De voetpeeling, die in het algemeen wel wordt aangeduid met de naam van het meest bekende merk ‘Baby Foot’ (Google dit maar eens op internet, maar niet tijdens het eten), is een chemische peeling op basis van natuurlijke fruitzuren die diep op de huid inwerken.

Drie tot zeven dagen na de peeling bladdert de huid van je voetzolen, die overigens tien keer zo dik is dan je gezichtshuid, zichtbaar af. De dode huid die zich in de loop van de tijd laag voor laag heeft opgebouwd wordt verwijderd en een zachtere huid komt tevoorschijn. De peeling zou ook helpen tegen voetengeur en hielkloven.

De peeling

Tijdens een reis in Zuid-Oost Azië kocht ik een dergelijke voetenpeeling (niet het originele merk) en probeerde het uit. De peeling zelf is heel gemakkelijk te doen. Je wast en droogt je voeten en trekt de ‘sokken’ met gel die je in de verpakking vindt aan. Daarover doe je een paar gewone sokken. De peeling die ik probeerde, moest 60 tot 90 minuten inwerken. Tijdens dat inwerken voelde ik niets. Het was alleen voorzichtig lopen want de gel maakt dat je weinig grip op de vloer hebt. Na de peeling was je je voeten en dan is het afwachten.

Zachte voetjes, maar eerst…

Vijf dagen lang gebeurde er niets, maar de zesde dag begon het proces. Niet zo dramatisch als de beelden die ik op internet had gezien, maar zeker de moeite waard. De zones waar de huid gewoonlijk wat harder is, schilferden af, soms zelfs lieten hele lagen los. Voor een paar dagen waren mijn voeten niet aan te zien. Ik heb het proces wat versneld door dagelijks een voetenbadje te doen en met een voetenvijl de dode huid te verwijderen. De peeling op zich is vrij delicaat en doet geen pijn.

Eén ding raad ik je wel aan als je het aandurft om de peeling uit te proberen: doe het niet een weekje voordat je een feestje, een date of een strandvakantie op programma hebt staan, want je voeten zijn in de actieve fase… niet om aan te zien! Wie mooi wil zijn…

Overigens is deze peeling niet geschikt als je wondjes of andere huidaandoeningen hebt. Informeer je goed voordat je ermee aan de slag gaat.

Door Charlotte, fashion addict, make-up junk, globetrotter en oh ja… hoofdredactrice van Trendystyle. Via haar kolom The Blonde Potato deelt ze haar passie voor de mooie dingen in het leven met jullie. Laten we vooral onze ervaringen uitwisselen!

