Mijn detox-dagen. ‘Vanaf vandaag ga ik meer groenten eten’

Toen we afgelopen week een artikel over ‘intermittent fasting’ publiceerden, had ik het voornemen om de 16-uur vasten variant te gaan proberen. Maar vreemd genoeg kwam het er niet van. Of misschien was dat niet zo vreemd?



Elke keer dat ik een dag bepaalde waarop ik zonder avondmaaltijd naar bed zou gaan en het ontbijt op de daaropvolgende dag zou overslaan, kwam er een smoes in me op. ‘Maar dan komt die en die eten. Ik heb het vandaag zo druk gehad, ik kan niet zonder eten naar bed. Morgenochtend heb ik yoga…’

Het werd me al snel duidelijk dat dit het niet zou gaan worden.

En toch wilde ik heel graag mijn lichaam een ‘break’ geven van al dat eten, van al die pasta’s, van ongezond restauranteten en zoete dingen. Een ander artikel (‘Zeg nooit: Ik ga op dieet’) bracht uiteindelijk de uitkomst. In dit artikel werd gesteld dat je opstelling tegenover wat minder en gezonder eten positief moet zijn. Zeg dus niet: ‘Ik ga op dieet’, maar eerder ‘Vanaf nu ga ik gezond eten en mijn lichaam verwennen’. Dit is blijkbaar blijven hangen want op een ochtend werd ik wakker en zei ik tegen mezelf:

‘Vanaf nu ga ik meer groenten eten’.

En dat is gelukt. Het bleek zo eenvoudig. Het ontbijt liet ik zoals het was: een normale portie havervlokken met yoghurt. Op deze manier kreeg mijn lichaam ’s morgens direct energie. En ’s middags en ’s avonds stoomde ik royale porties groenten voor mezelf. Een mix van courgettes, paprika en spinazie. Een mix van broccoli, maïs, pompoen, peulvruchten en paprika. Een mix van kool, wortel en Chinese paddenstoelen met wat geraspte gember erover. Soms deed ik er een handje rauwe taugé over. Heerlijk fris en knapperig.

De groenten maakte ik steevast aan met zout, olijfolie en vers citroensap. Als tussendoortjes at ik fruit. Verder heb ik ook gewoon (zwarte) koffie gedronken. En af en toe nam ik bij de maaltijd een klein stukje kaas of kip. Gewoon omdat ik dat zo lekker vind en het niet de bedoeling was om een streng te gaan diëten volgen maar meer om het begin te maken met een gezonder eetpatroon. Ik heb dit een paar dagen gedaan.

Op zich was het al een enorme opluchting om even verlost te zijn van boodschappenlijstjes én van potten en pannen. Met boodschappen doen was ik zo klaar, ik koerste regelrecht naar de groenten- en fruitafdeling, en de groenten stoomde ik in de microwave dus de afwas was miniem. Ik begon zelfs een soort interesse voor groenten te ontwikkelen en ontdekte bij de speciaalzaak nieuwe groensoorten en exotische peulvruchten. Het werd nog leuk ook!

Ook mijn lichaam voelde goed. Ik had niet het idee dat ik energie tekort kwam, mijn buik kwam tot rust en ik sliep beter na een lichte avondmaaltijd. Last but not least, ben ik ook nog wat afgevallen, al ben ik me ervan bewust dat ik vooral vocht kwijt ben en dat ik, naast wat vet, ook zeker spierweefsel verbrand heb, wat eigenlijk niet de bedoeling is van afvallen.

Natuurlijk ga ik nu weer koolhydraten als volkorenbrood en volkorenrijst eten en komen er weer proteïnen als eieren, vis en wit vlees op tafel. Maar deze groentendagen voelden goed als ‘detox’. Ze voelden als een kleine ‘reset’, een ‘boost’ voor lichaam en geest. Het is ook een goed begin om weer méér groenten bij de maaltijd te serveren, want dat schoot er de laatste tijd nog wel eens bij in. En het is gemakkelijk vol te houden.

Waarschuwing: ook al waren mijn ‘detox-groenten-dagen’ geen echt crash dieet, toch is altijd voorzichtigheid geboden. Volg op eigen houtje geen strenge diëten, zeker niet voor meerdere dagen. Raadpleeg bij twijfel een arts of voedingsdeskundige.

