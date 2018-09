De mode trends voor zomer 2019. Optimistisch, luchtig, blij!

De Milan Fashion Week is voorbij. Over een paar dagen is het ook met de fashion shows in Parijs gedaan. Wij trekken alvast voorzichtige conclusies voor wat betreft de mode trends voor lente zomer 2019.

Fris en zomers. Vitale modekleuren

De mood voor de zomer mode 2019 is licht, luchtig, kleurrijk, fris en zomers. De mode kleuren zijn vitaal en optimistisch. Op de catwalks in Milaan zagen we veel fuchsia, veel oranje, veel geel, turkoois, groen. Maar het meest opvallende zijn niet de kleuren, maar de kleurcombinaties. Die zijn heel ongewoon, ongebruikelijk. Op zich zouden de kleuren met elkaar vloeken maar het is de modeontwerpers gelukt om ze zo te schikken dat het een harmonieus geheel wordt.

Sneaker feest

Qua schoenen zagen we op de catwalks opmerkelijk veel sneakers. Witte sneakers zijn nog steeds hot maar kleur is ook helemaal in. Veel modeontwerpers presenteerden multicolor sneakers, sneakers met gekleurde veters, met applicaties, met platform zolen die soms ook gekleurd waren.

Grootste show evenementen

Al met al pakte de modestad Milaan voor zomer 2019 groots uit. Veel groter dan voorheen. Het lijkt erop dat de Italiaanse mode een statement heeft willen maken of beter: nog een boodschap heeft willen uitdragen. Zoiets van: ‘Wij zijn er ook nog. Het Made in Italy is springlevend!’

De fashion show van Emporio Armani bijvoorbeeld was geweldig. Giorgio Armani koos ervoor om nu eens niet in zijn eigen modehuis in Via Bergogne te showen, maar liet een privé hangar op het vliegveld Linate bouwen. Afgezien van wat bureaucratische probleempjes, vooral voor de fotografen die op een afgelegen punt hun paspoort moesten laten controleren, was deze fashion show een enorm succes, een spektakel dat werd afgesloten met een concert van Robbie Williams. Op de catwalk showden creaties voor zowel mannen als vrouwen en er hing een elektriciteit in de lucht die we in tijden niet meer tijdens de Fashion Weeks in Milaan hebben meegemaakt.

Weinig gekunsteld

De mood voor zomer 2019 is dus luchtig met wapperende materialen, heel natuurlijk, weinig gekunsteld. Het is een rode lijn die we in de modecollecties terugkomen en waar iedere modeontwerper op zijn eigen manier is omgegaan, in zijn of haar eigen stijl, met toepassing van zijn of haar eigen succesformule.

Om de kleding goed uit te laten komen, is de make-up voor zomer 2019 heel natuurlijk. De visagisten werkten met zilverachtig glitter, met verfijnde glanseffecten, en hier en daar met wat kleur, maar uiteindelijk moesten de modecollecties voor zich spreken en het zeker niet van de make-up hebben.

Het street style circus

Tot slot nog iets over de street style, ofwel de looks van het modepubliek in en rond de show locaties. Dat was weer een bont circus. Natuurlijk zaten er stijlvolle looks tussen maar voor veel fashionista’s geldt vooral dat hun lef en durf applaus verdient. Een fashionista ging zelfs zover dat ze een hond (en wat voor een hond!) van een voorbijganger ‘leende’ omdat het haar leuk leek voor haar street style foto’s. De hond dacht er duidelijk anders over :-)

Dit is het voor nu, ons modenieuws voor zomer 2019, heet van de naald. De trends voor volgend jaar zomer zullen op een of andere manier ook de trends voor de winter wel beïnvloeden. Je kunt er d*&^nder op zeggen dat de fashionista’s deze winter al voor nòg meer kleur zullen gaan. En over winter gesproken, laat die nu maar komen! Wij zijn er klaar voor. Klik hier voor de winter trends 2018 2019.

Liefs, Charlotte

Charlotte Mesman voor Trendystyle