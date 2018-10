De lippenstift trends voor zomer 2019

De Fashion Weeks voor lente en zomer 2019 zijn voorbij en de winter staat voor de deur. Maar toch willen we alvast wat conclusies trekken voor volgend jaar zomer, vooral ook omdat de trends die we backstage bij de Fashion Weeks zien altijd direct al hun schaduw vooruitwerpen en de huidige trends beïnvloeden. Niets weerhoud je ervan om je nu alvast door de make-up trends voor lente en zomer 2019 te laten inspireren! Neem nu de lippenstift trends. Daar zitten beeldige kleurtjes tussen waar je zo mee aan de slag kunt.

Lippenstift trends lente zomer 2019

De lippenstift trends voor lente en zomer 2019 kun je grofweg verdelen in twee stromingen: aan de ene kant heb je de nude looks en natuurlijke lippen en aan de andere kant de felle en intense lipstick kleuren in met name roze en rood. Bij sommige alternatieve modehuizen zagen we ook bleekblauw of paars. De grote afwezige was volgens ons oranje. Deze tint, die toch echt heel zomers is, bleef beperkt tot een perzikkleurtje hier en daar.

Nude lippen

Nude lippen en natuurlijke lippenstift met een subtiele gloss zijn nog steeds een mega trend. Als er backstage bij de Fashion Weeks maar een beetje oogmake-up aan te pas komt, dan moeten de lippen wijken. Die krijgen dan enkel een glosje of glansje, soms met een zachtroze of zachtrode onderkleur. Maar nude, dat kun je gerust zeggen, is een trend.

Roze lippenstift

Roze lippen staan iedereen goed. Voor lente en zomer 2019 gaan we enorm veel roze lippenstift zien. Van heel bleekroze tot zachtroze, van lilaroze tot framboos.

Rode lippenstift

Rode lippen zijn een topper voor lente en zomer 2019, iets wat niemand zal verbazen. We gaan rood in alle mogelijke tinten dragen. Vooral de lichte en vrolijke roodnuances. De finish is mat of crèmeachtig.

Pop kleurtjes en glitter

Blauw of paars of misschien zelfs glitter. Dit soort lippen zien we nog steeds voorbij komen maar dan meer als artistieke uiting. We denken niet dat we dit soort lippen volop in het straatbeeld gaan zien.

Paars in afgezwakte varianten

Paars in afgezwakte varianten is wel hot. Denk hierbij aan kleurtjes als lila en pruimrood. Paars is een kleur die we zomer 2019 volop gaan zien, ook voor wat betreft de nagels.

Mat en crèmeachtige texturen

Hoogglans lipstick zagen we backstage bij de Fashion Shows eigenlijk niet. Dit komt omdat te gekunstelde make-upjes op dit moment in de modewereld niet on trend zijn. Ze worden in de mode business wel ‘Youtube make-upjes’ genoemd. Het zijn makeup looks die er onwerkelijk uitzien, alsof je gezicht met Photoshop is bewerkt. Backstage bij de Fashion Weeks kom je dit soort looks eigenlijk niet tegen. De VIPs op de eerste rij bij de shows er echt wél raad mee :-)

Stained lips zijn hot

Stained lips zijn een concept in de modewereld. Letterlijk vertaald betekent dit ‘gevlekte lippen’. Het gaat hier meestal om een matte lippenstift die op een ietwat onregelmatige manier op de lippen is aangebracht. Hierdoor krijgen ze een soort zwoele maar ook ietwat vertederende uitstraling (als een kind dat van de bessenjam heeft gesnoept waardoor de lippen roodgekleurd zijn). Deze stained lips zijn volgend jaar zomer weer helemaal hot en wij vinden dit supermooi!