Halflange kapsels blijven ook voor herfst en winter 2018 2019 populair. Geen haar op ons hoofd die eraan denkt om afscheid te nemen van deze vlotte haarlengte. Sterker nog, halflange kapsels zijn steeds geliefder. Het aantal celebs met een bob kapsels is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Denk aan Cate Blanchett, Mila Kunis, Emily Ratajkowski, Hailey Baldwin, Bella Hadid, Katy Perry, Kim Kardashian, Rihanna… en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Halflang haar is méér dan een trend, het is inmiddels een klassieker. Met een halflang kapsel zit je altijd goed.

Net zoals alle andere kapsels, zijn ook halflange kapsels en bob kapsels steeds in beweging. Als we de halflange kapsels die we vorig seizoen backstage bij de fashion shows zagen vergelijken met die voor herfst winter 2018 2019 dan valt één ding direct op: dit seizoen dragen we bob kapsels zonder pony! (Mét pony mag natuurlijk ook, want alles mag!)

Het bob kapsel voor herfst winter 2018 2019 is een vrij eenvoudig kapsel. Het haar is maar weinig gelaagd, meestal op één lengte en soms zelfs heel bot afgeknipt. Een schoolvoorbeeld hiervan is het halflange kapsel van Nederlands top model Birgit Kos. Dit model draagt haar haar op één lengte net boven de schouders. Meestal heeft ze het in een middenscheiding. Het haar valt heel natuurlijk om haar gezicht.

Halflange bob kapsels laat zich gemakkelijk stylen. Zo kun je er ook mooie waves in maken. Dat zagen we bijvoorbeeld bij Etro (zie de foto hierboven). Halflang haar komt gewoonlijk vlotter over dan lang haar maar is wel op en top vrouwelijk. Je kunt er heel veel kanten mee op. Je kunt er ook iets superchics van maken door het naar binnen te stylen.

Bekijk de kapselfoto’s hieronder maar eens en kijk of jouw perfecte bob kapsel erbij zit. Succes ermee!