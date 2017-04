De Comic-con in Bangkok. Cosplay, Flash, nerds en aliens

Gisteren bezocht ik de Comic-con in Bangkok. Het mag dan niet de ‘Con’ in San Diego zijn, leuk was het wél, ook al heb ik er eerlijk gezegd maar weinig van begrepen. Mijn kennis qua videogames, manga’s en animés is beperkt en veel kostuums kon ik niet thuisbrengen. Alles wat er ervan weet, komt van Sheldon en zijn nerdvrienden in ‘The Big Bang Theory’, plus veldkennis van paar bezoekjes aan Akihabara en Harajuku Street in Tokyo.



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Toch voelde ik me op de ‘Con’ (zoals insiders deze beurs schijnen te noemen) direct als een vis in het water. Het was als streetstyle fotograferen tijdens de Fashion Weeks, of eigenlijk vele malen beter want hier liepen geen snobs met een superego rond. Iedereen was enthousiast om zich te laten fotograferen. In veel jongens en meisjes herkende ik dezelfde delicate en bescheiden houding van de Cosplay-ers in Harajuku, maar zonder de excessieve verlegenheid die zo kenmerkend is voor de Japanners.

De kostuums waren tot in de details uitgewerkt en de make-up perfect. Niets was aan het toeval overgelaten. Ik fotografeerde Flash, Star Wars sterren, Harley Quinn, Joker, Cosplay Girls en nog een heleboel andere figuren. En dat alleen nog maar in de grote hal vòòr de beurs zelf. Daar was overigens – voor een bescheiden prijs van 100 Baht (ongeveer 3 Euro) – ook een heleboel te zien. Er waren talloze beursstands met animé beelden en poppen, er waren stands met kostuums en accessoires zoals kanten diademen met oortjes en maiden-kostuums. Je kon je er laten schminken of je verliezen in 3D werelden.

Het meest fantastisch waren de kindertjes die hadden deelgenomen aan de kostuumwedstrijd (de wedstrijd zelf had ik net gemist): kleine, soms zelfs bijna te sexy, poppetjes die zo uit een stripverhaal of tekenfilm leken te zijn gestapt. Met wat voor gemak kruipen deze kindertjes in hun rol! Verbazingwekkend gewoon.

Ook de talentjacht was een spectaculair. Thaise meisjes – verkleed als animés – vertolken de tunes van bekende Japanse animatieseries, in het Japans. Vooral de mannelijke nerds – ik begrijp deze term met alle respect – onder het publiek vonden het fantastisch. Ze moedigden de meisjes op het podium aan met golvende armbewegingen die werden geaccentueerd door de oplichtende gloeistaven in hun hand.

OMG! Alien. Scary or not? #comicconbangkok #alien #alienresearch #traveling #trendystyle A post shared by trendystyle.nl (@trendystyle.nl) on Apr 22, 2017 at 7:39am PDT

Op weg naar de uitgang, toen ik dacht dat ik alles gezien en gehoord had, trok één stand mijn bijzondere aandacht. Er lagen afgehakte bloederige hoofden, uit één van de hoofden vloeide bloed dat in een grote bak stroomde. Maar het toppunt was de kleine alien in de couveuse die af en toe heel lijdzaam zijn buitenaardse ogen naar me opsloeg…