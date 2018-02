Chinees Nieuwjaar 2018. Het jaar van de Hond begint vandaag!

Vandaag is het Chinees Nieuwjaar. Het is het begin van het Jaar van de Hond. De aanloop naar het nieuwe Chinese jaar wordt gewoonlijk gevierd met een festival dat 23 dagen duurt. Tijdens het festival dat voorafging aan de jaarwisseling van vandaag (16 febrauri 2018) was ik meerdere malen in Chinatown in Bangkok en genoot ik van de feestelijke sfeer.

Overal hingen lampionnen, meer dan ooit. Temidden van de ontelbare eetstalletjes en straatrestaurants bevonden zich nu ook kraampjes met allerlei Chinese snuisterijen voor de viering van het Nieuwe jaar. De meisjes op straat droegen de traditionele rode jurken. Het was een lust voor het oog. Chinatown blijft boeien. Elke keer weer vind ik er magische plekjes die me in verrukking brengen. Geniet mee van feestend Chinatown Bangkok met deze nieuwjaarsvideo. Met dank aan ADVERSUS voor de video.

Niet alleen in Chinatown Bangkok in deze periode was, maar ook daarbuiten wordt er steeds meer aandacht aan het Chinese Nieuwjaar besteed. En dat is niet verbazingwekkend.

Vandaag, vrijdag 16 februari, begint, met het nieuwe Chinese Jaar, één van de grootste migraties die onze planeet ooit heeft gezien (bron: www.zerohedge.com). Heel China (en dat is groot!) gaat op vakantie. Naar verwachting zullen 385 miljoen Chinezen dit weekend op stap gaan (ter vergelijking: Thanksgiving 2017 in Amerika bracht 50.9 miljoen mensen op de been, bron: www.zerohedge.com). Alle reden dus voor de hele wereld om het Chinese Nieuwjaar mee te vieren.

Nog even iets over het Jaar van de Hond (ja, het is mijn jaar!). Volgens de Chinese astrologie staat dit jaar in het teken van actie! Het wordt een goed jaar in alle opzichten, volgens de astrologen, maar ook een uitputtend jaar. Blij en frustrerend, inspirerend en saai, vermoeiend en energiek. Het zou een perfect jaar zijn vanuit economisch oogpunt, maar wat minder qua gezondheid. Het is een ideaal jaar om je te bekommeren om je gezondheid, zeggen de experts. Het is tijd om te sporten en om slechte gewoontes vaarwel te zeggen. Doe ermee wat je wilt. Hieronder nog wat beelden uit Chinatown Bangkok.

Happy New Year to Everybody! Charlotte xxx

