Cellulite in de winter. Bind nu de strijd aan. 5 Gouden tips

Ha, dacht jij dat je cellulite veilig onder je winterkleding verstopt zat, komen wij je met je neus op de wrede feiten drukken.



Misschien lig je over een paar maanden al aan het zwembad. Of zit je in het prille voorjaarszonnetje in je bikini op het balkon of in de tuin. Het is nooit te vroeg om je op de lente voor te bereiden. Vijf tips om sinaasappelhuid zoveel mogelijk te voorkomen.

Eet verstandig

Houd de regels van een gezond en evenwichtig voedingspatroon zoveel mogelijk aan. Zorg ervoor dat je verse groenten en vers fruit binnenkrijgt. Ga vooral voor groene groenten en fruit met een hoog potassiumgehalte voor een vochtafdrijvend effect. Zorg ervoor dat je regelmatig vis eet. Vermijd vette en vooral gefrituurde voedingsmiddelen. En drink voldoende water.

Lichaamsbeweging

Het klinkt banaal maar toch blijft het zo belangrijk als je gezond en mooi wil blijven en de vorming van cellulite zoveel mogelijk wil tegengaan. Zorg dat je voldoende lichaamsbeweging krijgt. Doe zoveel mogelijk lopend en probeer 2 tot 3 keer in de week te sporten. En wil je ons advies: neem dan een abonnement op het zwembad in de buurt. Zwemmen is zo goed tegen sinaasappelhuid. (Bovendien kan het geen kwaad om nu al de confrontatie met je lichaam in bikini aan te gaan. Des te gemotiveerder ben je om in het voorjaar goed voor de dag te komen).

Wees lief voor je benen

Vermijd situaties en posities die de bloedcirculatie bemoeilijken. Zit niet lange tijd met je benen gekruist, draag niet iedere dag superhoge hakken (hoe sexy het ook is) en geef je benen ’s avonds even rust door ze omhoog te leggen.

Smeren, ook in de winter

Niet alle anti-cellulitecrèmes zijn even effectief, en soms (vaak) beloven de crèmes wonderen die ze nooit zullen waarmaken, maar toch is dat geen reden om het er helemaal bij te laten zitten. Of de crème nu werkt of niet, het voordeel van het dagelijks aanbrengen van de crème is dat je de huid masseert. Hierdoor bevorder je de bloedcirculatie en dat is fundamenteel in de strijd tegen cellulite.