Cellulite therapie. Fruit, groenten en peulvruchten tegen cellulite

Een nieuwe, andere kijk op celllulite



Tijdens een congres in Rome is naar voren gekomen dat de oorzaak van cellulite wellicht niet zozeer een gebrekkige bloedcirculatie is maar dat de hoofdoorzaak vooral moet worden gezocht in het vetweefsel. Als dit zo is, heeft dat ook gevolgen voor de manier waarop cellulite te lijf kan worden gegaan.

Tot op heden werd eigenlijk altijd gedacht dat een slechte bloedsomloop (vooral de plaatselijke microcirculatie) de hoofdoorzaak van cellulite was. Uit recente internationale onderzoeken blijkt echter dat de oorzaak ook in het vetweefsel moet worden gezocht. Dit vetweefsel fungeert als endocrien orgaan. Het scheidt verschillende stoffen af waardoor – kort door de bocht gezegd – ontstekingen ontstaan en de huid een ‘sinaasappelachtig’ aanzien krijgt. Dit gaat bovendien samen met een ‘verzuringsproces’.

Fruit, groenten en peulvruchten

Het is allemaal een beetje technisch, maar waar het om gaat is dat deze visie op de oorzaken van cellulite leidt tot nieuwe ideeën om sinaasappelhuid te bestrijden. Zo is het belangrijk om in ieder geval, voor aanvang van een behandeling tegen cellulite, het verzuringsproces tegen te gaan met een voedingspatroon dat vooral fruit, groenten en peulvruchten bevat en minder vlees en suiker (zoetigheden).

Natuurlijk is alleen fruit, groenen en peulvruchten eten niet voldoende om van je cellulite af te komen. Cellulite is het gevolg van een complex samenstel van processen en het tegen gaan van verzuring is maar één enkel aspect van de therapie. Maar wel een aspect dat een steentje kan bijdragen. Er bestaat geen wondermiddel of één enkele kuur voor cellulite, maar wil je een goede start maken met een behandeling, begin dan eerst met detoxen, werd er tijdens het congres in Rome gezegd. Fruit, groenten en peulvruchten dus.

