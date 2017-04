Calorieën tellen achterhaald? Moderne diëten concenteren zich op een gezonde darmflora

Het eerste wat we eigenlijk automatisch doen als we op dieet gaan, is het aantal calorieën terugbrengen. De gedachte daarachter is dat afvallen is gebaseerd op: méér calorieën verbranden dan je tot je neemt.



Het idee van ‘calorieën tellen’ is terug te leiden op de bevindingen van een zekere Wilbur Olin Atwater, chemicus, die begin vorige eeuw voedingsmiddelen in een gecontroleerde omgeving verbrandde om te bekijken hoeveel energie er vrij kwam. De resultaten van de praktijkproeven van deze goede man kennen we allemaal: eiwitten en koolhydraten zijn goed voor 4 calorieën per gram, vetten voor 9 calorieën en vezels 2 calorieën. Tegenwoordig komt men met meer verfijnde theorieën. Ons lichaam verbrandt immers de voedingsmiddelen die we tot ons nemen niet simpelweg als in een laboratorium, maar het VERTEERT de voedingsmiddelen (en de hoeveelheid calorieën die daarbij vrijkomt zou niet zo absoluut zijn als Atwater wel dacht).

Met het onderscheid tussen ‘verbranding’ en ‘vertering’ komt de darmflora in beeld. Moderne wetenschappers en dietologen besteden steeds meer aandacht aan het verteringsproces dat in ons lichaam plaatsvindt. Zo zou een gewichtstoename onder meer ook bepaald worden door de manier waarop de microben in ons darmstelsel te werk gaan.

Sommige wetenschappers gaan zo ver dat ze concluderen dat er op zich geen ‘dikmakende’ en ‘magere’ voedingsmiddelen bestaan, maar dat de bewegingen van de naald van de weegschaal eerder bepaald worden door genetische aanleg en het werk van de darmflora.

Deze wetenschappers onderstrepen het belang van een gezonde darmflora. Het houdt ons in vorm en versterkt bovendien ons immuunsysteem. Een onevenwichtige darmflora daarentegen kan leiden tot allergieën, voedselintolerantie en een verzwakt afweersysteem.

Hoe houd je je darmflora gezond?

Onze darmflora is heel complex en het is niet gemakkelijk om een onevenwichtige darmflora in balans te brengen. Genetische aanleg speelt hier een rol, maar natuurlijk ook een gezonde levensstijl. Bovendien zijn er geen algemene regels; de ene mens is de andere niet en dat geldt ook voor onze darmflora.

Een aantal richtlijnen voor een gezonde darmflora geven de wetenschappers echter wel:

#1 Eet zo veel mogelijk ‘eerlijke’ voedingsmiddelen. Hoe minder bewerkt, hoe beter.

#2 Eet gevarieerd. Een eentonig voedingspatroon komt je darmflora niet ten goede. Probeer zoveel mogelijk verschillende (en gezonde) voedingsmiddelen tot je te nemen. Wissel af. Dat werkt niet alleen voor je darmflora, maar maakt het ook gemakkelijker om een gezond eetpatroon aan te houden (je kunt je elke keer weer op een andere smaak verheugen).

#3 Ga op zoek naar voedingsmiddelen die de darmflora herstellen en let erop dat je voldoende vezels binnenkrijgt. Toppers op dit gebied zijn yoghurt, broccoli, maar vooral ook zuurkool en ja, zelfs stinkkazen met schimmel.

#4 Beweeg! Dit is misschien wel het meest interessante advies. Wij wisten in ieder geval niet dat bewegen ook belangrijk is voor de kwaliteit van onze darmflora. Maar misschien wist jij dat wel :-)