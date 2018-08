Buzz cut: super korte dames kapsels voor herfst winter 2018 2019. Kapsel foto’s

De buzz cut, een gemillimeterd kapsel, is geen nieuwigheid maar er zijn momenten waarop dit super korte kapsel (ook voor dames) weer helemaal hot is. Dat was een paar seizoenen geleden het geval. Een beetje celeb of model dat wilde opvallen, liet haar haar afscheren. Op een gegeven moment presenteerden zich maar liefst drie celebs (Cara Delevingne, Katy Perry en Kristen Stewart) bij de Chanel show met een rattenkopje. Ook op de catwalk liepen verschillende modellen met gemillimeterd haar mee. Denk aan Ruth Bell en Kris Gottschalk.

De hype is inmiddels over maar toch is er wel iets van de buzz cut blijven hangen. Wie nu voor een gemillimeterd kapsel gaat, doet het niet om op te vallen (dat doe je overigens toch wel met zo’n kapsel!) maar vooral ook omdat het ‘van binnenuit’ komt. Wie ervoor kiest, doet dat omdat het kapsel aanspreekt, omdat het past bij de eigen persoonlijkheid of om uniek te zijn, maar niet omdat het een mode is. In dat opzicht is het een volwassen kapsel geworden.

Dat zie je ook aan de haarkleuren voor gemillimeterde kapsels. Die zijn vrij ingetogen ten opzichte van de hype periode van dit kapsel. Toentertijd liet je je rattenkopje hoog platina blond verven. Nu zie je steeds vaker super korte kapsels in de eigen haarkleur en eigenlijk is dat wel zo mooi.

Natuurlijk is zo’n rattenkopje niet voor iedere vrouw weggelegd, maar misschien durf je het aan. Het is cool en super praktisch. En mocht het toch niet je ding zijn, dan is er een troost: haar groeit, weet je nog?

Bekijk de kapselfoto’s die we backstage bij de fashion shows voor herfst winter 2018 2019 maakten en ga ervoor (of niet!).