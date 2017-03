Buikvet verbranden. Maak deze fout niet!

Wat moet je doen als je buikvet wilt verbranden? En wat moet je vooral niet doen? We bogen ons maar weer eens over deze kwestie met twee Q&A’s. Doe er je voordeel mee :-)



Is het mogelijk om alleen in bepaalde zones af te vallen? Kun je je buikvet afzonderlijk aanpakken?

Onze hormonen bepalen voor een groot deel waar het vet zich in ons lichaam ophoopt. We kunnen hier met een dieet maar weinig aan veranderen. In het algemeen bepaalt ons lichaam waar we het eerst, en waar we later afvallen. Aan sommige delen van het lichaam kom je pas toe als je een paar kilo (vet, hopelijk!) kwijt bent.

Wat is de grootste fout die we kunnen maken als we buikvet willen verbranden?

Als het om de voeding gaat, dan willen we de porties nog wel eens drastisch terugbrengen om koste wat het kost buikvet te verliezen. Dit werkt om twee redenen niet.

Ten eerste omdat we ons lichaam dan laten wennen aan een laag aantal calorieën. Het zal daarop reageren met een lagere stofwisseling. En omdat we niet eeuwig streng kunnen lijnen, zullen we op een gegeven moment weer méér gaan eten en dat is het moment waarop we weer aankomen. Ons lichaam is immers niet meer gewend aan grote(re) hoeveelheden voedsel.

Ten tweede omdat de kilo’s die we verliezen wellicht eerder uit spierweefsel dan uit vetweefsel bestaan en dat is vanuit een esthetisch oogpunt (en ook voor de gezondheid) vaak zelfs minder mooi dan voordat we streng begonnen te lijnen.

Kortom, wil je buikvet verbranden, dan zul je het ‘globaal’ moeten aanpakken. Er bestaat geen toverformule voor een platte buik. Vooral drastische diëten zullen je op den duur niet helpen. Het is uiterst belangrijk om evenwichtig af te vallen waarbij je je vooral concentreert op het verbranden van vet en niet op de vermindering van spierweefsel.

Een algemeen advies is hier altijd weer om een paar keer per week te sporten, regelmatig te bewegen en gezond te eten. Dit laatste betekent weinig suikers, niet teveel vetten, voldoende proteïnen (de bouwstenen voor je spieren) en veel groenten en fruit.

Weet je niet goed waar je moet beginnen, vraag dan om advies in de sportschool.

In samenwerking met adversus.nl