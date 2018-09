De nieuwste broeken voor herfst winter 2018 2019. Deze broeken gaan we dragen. Van wijd tot strak. Hot: ruitenbroeken. Uit de mode: pyjamabroeken en broeken met oriëntaalse prints.

Broeken waren goed vertegenwoordigd op de catwalks voor herfst winter 2018 2019. Het wordt een fantastische broekenwinter! In de nieuwste modecollecties zien we alle mogelijke modellen: van broeken met wijd uitlopende pijpen tot strakke sexy broekjes, van seventies modelletjes tot broeken met een jaren ’80 snit. En verder leren broeken en opvallend supermooie broeken in vinyl. Het is bijna onmogelijk om er een lijn in te vinden, laat staan een aantal broeken trends.

Daarom een snelle opsomming van het type broeken dat we voorbij zagen komen. Er zit vast iets voor je bij:

Wijde broeken met een androgyne snit en lange pijpen die ruim over de schoenen vallen

Wijde broeken die in hoge laarzen worden gedragen

Wijde zevenachtste broeken die over hoge laarzen worden gedragen

Strakke broeken die de enkel vrijlaten

Strakke leren broeken

Wijde leren broeken

Broeken in vinyl (hoogglans) in alle mogelijke kleuren: rood, zwart, beige, wit, geel, blauw

Fluwelen broeken, ook hier weer in alle mogelijke kleuren

Ruitenbroeken (dus toch nog een échte trend!): van kleine en verfijnde ruitjes tot grote, grove ruiten in kleur

Broeken met een sportieve snit, geïnspireerd door jogging broeken

Klassieke broeken met een zijstreep

Ribfluwelen broeken in jaren ’70 kleuren

Broeken met wijd uitlopende pijpen

En (last but not least): leggings! (Tom Ford showde ze in het zwart, goud en in sexy animalier prints)

Een rode lijn (nog een trend!) in alle deze broeken is overigens de taille: die is hoog tot vrij hoog. De lage taille is voorlopig nog niet terug. Een andere gemene deler is (en blijft): kleur. Verder is opmerkelijk dat pyjama broeken en broeken met oriëntaalse prints à la Gucci (een paar seizoenen geleden nog super hot!) uit het modebeeld zijn verdwenen. Maar ook hier geldt weer: heb je er zin in, blijf ze dan vooral dragen. (Persoonlijk vind ik het juist leuker om dingen te dragen als ze níet in de mode zijn.)

Bekijk de foto’s hieronder maar eens en doe ideeën op het voor nieuwe seizoen.

Charlotte Mesman voor Trendystyle