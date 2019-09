Broeken trends herfst winter 2019 2020. Wat is in, wat is uit?

De mode voor herfst winter 2019 2020 staat in het teken van contrasten: ultravrouwelijke moods worden afgewisseld door stoere rock/punk looks. Op z’n retour zijn echter de sportswear invloeden. Al deze trends hebben natuurlijk ook hun weerslag op de broeken voor herfst winter 2019 2020. Laten we eens kijken hoe die eruit zien.

Broeken trends herfst winter 2019 2020

Kleur

Als je de modekleuren trends voor herfst winter 2019 2020 kent, zal het je niet verbazen dat de broeken deze winter niet alleen in neutrals (en zwart en wit) zijn uitgevoerd, maar dat we ook broeken in (felle) kleuren gaan dragen.

Bandplooi

Al sinds een paar jaar zijn de broeken weer wijder en vallen ze ruim over de schoenen. Deze trend zet door en het was (bijna) logisch dat ook bandplooi weer terug zou komen. We gaan zelfs weer spijkerbroeken met bandplooi dragen! Stop je broek dan ook nog eens in je laarzen en we zijn weer helemaal terug in de jaren ’80.

Doorgestikt

Eén van de hotste modetrends voor herfst winter 2019 2020 is matelassé, ofwel items met doorgestikte bewerkingen. Deze lijn wordt ook doorgetrokken naar de broeken.

Hoge taille

We noemden deze trend: de meeste broeken hebben hoge tailles! Like it or not. Voordeel is dat je benen er optisch langer door lijken.

Lakbroeken

Supercool zijn de lakbroeken die we op verschillende catwalks voorbij zagen komen. Niet alleen in het zwart maar ook in kleur! (Hebben, hebben, hebben!).

Zwartleren broeken

Als we het over rock/punk invloeden in de mode hebben, hebben we het natuurlijk ook over… zwartleren broeken. Ze zijn weer helemaal terug!

Knitwear broeken

Misschien heb je ze al in de winkels zien hangen: gebreide broeken (met jaren ’70 invloeden). Het is geen nieuwigheid maar we gaan ze ook dit winterseizoen weer zien (en dragen).

Op z’n retour. Dit gaat uit de mode

Utilitarian pants/baggy pants

De afgelopen seizoenen zagen we een opleving van utilitarian look. Voor de broeken betekende dit baggy pants met grote opgestikte zakken. Deze trend gaat weer verschijnen.

Wielrennerbroekjes

Ook het wielrennerbroekje is NOT here to stay maar dat laat zich natuurlijk ook gemakkelijk verklaren door de seizoenswisseling.

Joggingbroeken (op de catwalks althans)

Langzaam maar zeker gaan we ook weg van de joggingbroeken. Op de catwalks zagen we ze niet of nauwelijks meer (hetzelfde lot is de sneakers beschoren). Maar of ze ook echt uit het straatbeeld zullen verdwijnen is maar de vraag. Tijdens de laatste fashion week zagen we vooral veel modellen in joggingbroeken (Adidas is momenteel hot).

