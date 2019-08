Bottega Veneta. Doorgestikt is dé hotste trend voor herfst winter 2019 2020

Eén van de grootste modetrends voor herfst winter 2019 2020 is doorgestikte materialen. Koploper is het Italiaanse modehuis Bottega Veneta, sinds kort onder leiding van Daniel Lee.

Bottega Veneta is een high end modehuis dat in 1966 in Vicenza, Noord-Oost Italië, als leerwarenspecialist het licht zag. Het modehuis staat onder meer bekend om zijn superchique ‘gevlochten’ tassen. Met Tomas Maier als creatief director kreeg het modehuis internationale bekendheid, maar onlangs besloot het modehuis om het merk te moderniseren met een nieuwe creatief director, Daniel Lee, dit om zich vooral ook meer op de millenials te richten (Lee zelf is weinig ouder dan dertig).

De modecollectie voor herfst winter 2019 2020 was de eerste van de hand van Daniel Lee, en we moeten erkennen dat het er allemaal bijzonder modern en pittig uitzag. Lee heeft een stoer, dark sausje over de uiterst chique stijl van het modehuis gedaan. De vormgeving is modern, origineel, creatief.

Superduur minimalisme

Leidraad in de collectie zijn de doorgestikte materialen die niet alleen in de tassen, maar zelfs in de schoenen en in de kleding terugkomen. Opvallend zijn ook de items in zwart leer: jurken, leren broeken, blouses, zelfs een compleet ultrachique motorpak. Maar eigenlijk verdient elk item in deze uitzonderlijk geslaagde collectie de aandacht. De lijnen zijn vernieuwend, modern – van het soort minimalisme dat superduur oogt (en dat ook is) -, de materialen van hoogwaardige kwaliteit

Aan hun voeten dragen de modellen stoere halfhoge laarzen. Rokken tot op de knie en halflange mantels zijn doorgestikt. De ceintuurs bestaan uit zwartleren strengen die bijeen worden gehouden door brede goudkleurige ringen, symbolisch voor de collectie die, net als de ceintuurs, luxe en kracht uitstraalt. Bottega Veneta is een cultmerk waar fashionista’s zich aan verlekkeren.

