Boeken tip. Herfst van Ali Smith

De 101-jarige Daniel Gluck en de 32-jarige Elisabeth hebben een bijzondere vriendschap. Elisabeth leerde Daniel kennen toen ze acht was. Hij was haar buurman, en deze belezen, enthousiaste kunstverzamelaar nam haar haar mee in zijn wereld van kunst en literatuur.

Als Elisabeth naast een slapende Daniel in het verzorgingshuis zit, dringt de betekenis van de gesprekken die ze als kind met hem had tot haar door. Van hem leerde ze wat het leven waardevol maakt, en hij voedde ook haar belangstelling voor kunst, en met name voor de popartkunstenares Pauline Boty over wie ze haar afstudeerscriptie heeft geschreven.

Daarnaast kijken we mee met de surreële ijldromen van Daniel, waarin tijd, ruimte, taal en natuur door elkaar heen spelen.

De meest hilarische pagina’s zijn gewijd aan Elisabeths benadering van alledaagse beslommeringen, waarin Ali Smith met grimmige ironie de kille politieke verhoudingen na de Brexit en de dolgedraaide bureaucratie aan de kaak stelt.

Herfst is met vaart en humor geschreven, maar stemt ook tot nadenken over onze moderne tijd. Het is een inspirerende ideeënroman over een innige vriendschap.

Ali Smith (1962) is geboren in Inverness, Schotland. Dankzij haar magistrale psychologische inzicht en stilistisch raffinement was ze meerdere malen een van de favorieten van de Man Booker Prize-jury. Haar boeken Hotel Wereld, The Accidental en Het een als het ander werden net als Herfst voor de prijs genomineerd. Voor Het een als het ander kreeg Smith in 2015 de Baileys Prize, de Goldsmiths Prize en de Costa Novel Award.

Herfst

Door: Ali Smith

Paperback, 240 pagina’s

Uitgeverij: Prometheus

Prijs: € 19,99

ISBN: 978 90 446 3660 4

