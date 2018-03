Blog van Wolk, de raskat. Ode aan Velouria

Hallo allemaal! Een paar dagen geleden vertelde mijn bazin me over een poes van 25 jaar die naar de kattenhemel is gegaan. Voor een keertje had ze mijn aandacht. Tjee, kan je zo lang leven! Ze, mijn bazin dus, had het over Velouria en haar baas was Jackson Galaxy. Kijk, daar zit ‘m nou de bijzonderheid. Want Jackson is voor ons poezen zo een beetje een beroemdheid, een held.

Jackson wijdt zijn leven aan ons, hij heeft boeken over ons geschreven en heeft een televisieprogramma dat ‘My Cat From Hell‘ heet. Hij helpt families met gekke (of gek geworden) katten. Overigens is het bijna altijd de schuld van jullie Mensen dat het misgaat. Jullie weten gewoon niet hoe jullie met ons moeten omgaan. En dan komt Jackson. Hij observeert de situatie en geeft raadt. Bijna altijd heeft hij gelijk. Want hij begrijpt ons.

Jackson is een bijzonder Mens. Hij waardeert onze schoonheid en gratie en hij is ons ook heel dankbaar want wij hebben zijn leven gered. Op een moeilijk moment waarop hij problemen had met drugs en alcohol en hij depressief was, is hij in een kattenasiel gaan werken. Daar kwam hij tot de conclusie dat hij dan wel niets met mensen heeft, maar wel alles met katten. En zo is Velouria in zijn leven gekomen. Jackson wijdde een post op Facebook aan de overleden Velouria. Ik krijg er kippenvel van:

‘I had just started my first shelter job in 1993. While doing the morning cleaning, I stepped out the back door and almost stepped on an apple box containing an undersized and (understandably)very scared cat. Even though I swore that I wouldn’t take home a cat so early in my tenure, I was immediately smitten. And the first time I touched this cat, the softness of her coat had me singing her name, Velouria, from one of my favorite bands, The Pixies.

For almost half my life, we have been a team. She has been with me literally from the beginning of my cat journey; it can even be said that she was the beginning. And I am SO grateful for the time together.

That said…I have no idea how to process a life without her. I already miss her with all of me, and then some…but this is how I start – by telling you guys. Thank you for being there.‘

Kijk, dit is nou eens een post die alle Mensen zouden moeten lezen die het verlies van een dierbare viervoetervriend afdoen met een hatelijk: ‘Ach, het was toch maar een kat!‘

