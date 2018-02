Blog van een ras(kat). Miauw, ik ben Wolk!

Hallo allemaal,

ik ben Wolk, ik ben 3 jaar en heb een – al zeg ik het zelf – schitterende zilvergrijze vacht (en ook een stamboom) waar iedereen jaloers op is. Dat komt omdat ik een prachtexemplaar van een vrouwelijke British Shorthair ben. Ik ben zo’n poes waar mensen graag mee pronken. Een modepoes, zullen we maar zeggen. Zo staat mijn afbeelding op de pakken kattenbrokjes die mijn bazin voor me koopt. Ach, bazin is een groot woord. Ze denkt dat ze de baas is, maar dat is ze natuurlijk niet. Ik laat haar in de waan…

Mijn bazin, zo zal ik haar maar blijven noemen, is lief voor me. Ik heb niets te klagen maar dat laat ik haar niet merken. Ik ben een poes (en wat voor één!) en zeker geen hond die alsmaar kwispelend en kwijlend achter het baasje aanloopt. Om de draad weer op te pakken, ik krijg lekker te eten, op zijn tijd een knuffel, ik ga altijd mee op vakantie en doe verder wat ik wil (deze zomer nog heb ik de duif die op het balkon had genesteld en eieren had gelegd verjaagd – zij vergaf het me meteen, ook al ging het haar aan het hart).

De man van mijn bazin gedoogt me. Hij doet alsof hij me leuk vindt, maar ik zie wel aan hem dat hij er helemaal niets aan vindt. Soms denk ik zelfs dat hij een beetje jaloers op me is. Al die aandacht en zo… En dan hebben ze ook nog twee tienerzoons. De hele familie is altijd druk druk druk. Ze lopen in en uit, rennen, spelen gitaar, schreeuwen (ook als ik slaap), stoeien met Playstation en doen het licht aan in het kamertje waar ik me graag verschuil.

Gisteren was het even paniek. Er was een muis in het portaal gesignaleerd. Ze hadden het erover alsof ik er niet bij was. Als ik de deur maar even uit mocht, dan had ik ‘m zo te pakken. Maar dat mag ik niet. Ik ben een zogenaamde ‘indoor cat’. Prima, al dat British gedoe, maar Engels spreek ik dus echt niet! Laat ze maar gewoon doen. Ik bedoel… Ik word altijd om half 6 ’s morgens wakker en dan heb ik wel zin in een praatje. Ik maak ze wakker met gemiauw en delicate beetjes hier en daar. En wat doen zij? Ze draaien ze nog een keer om en maffen verder.

Pech. Ze doen maar wat ze willen. Maar er is één ding waar ik helemaal woest om word en dat is dat mijn bazin steeds maar weer foto’s van katten en poezen op facebook en instagram zit te kijken. Ongehoord gewoon. Hoe durft ze! Ik ben hier in levende lijve en zij vergaapt zich aan al die lieve katjes en poesjes op internet. Hallo, ik ben een raskat, hoor! Ik geloof zelf dat ik in ‘Alice in Wonderland’ voorkom. Helemaal gek word ik van mijn bazin en haar computer. En dus vijl ik mijn nageltjes maar weer op die leren bank. Dat zal haar leren…

Wolk voor Trendystyle

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends