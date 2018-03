De beste kapsels en haar trends voor 2018. Nieuwe haarstijlen, ideeën en kapsel foto’s

Kapsels en haar trends blijven ons bezighouden, vooral aan het begin van een nieuw seizoen. Als je haar maar goed zit, blijft een waarheid als een koe.

Trendystyle interviewde Marco Iafrate, Hair Creative Director, Session & Education Artist, Co-Founder @ Deco over de allernieuwste haar trends. Lees verder voor een full immersion in de hipste en coolste kapsels en haarstijlen voor lang, halflang en kort haar voor het jaar 2018. Let’s go!

Wat zijn de HAAR TRENDS voor lente en zomer 2018? Kun je ons wegwijs maken in de wirwar van kapsels, haarsnitten en haarlengtes voor het nieuwe seizoen?

Marco Iafrate: Voor lente en zomer 2018 zien we drie hoofdtrends, namelijk:

1. Glow Glam, dat is: lang haar met laagjes, een natuurlijke haarkleur en een zacht geföhnde textuur. Een voorbeeld hiervan is het kapsel van Gigi Hadid op de cover van Vogue Korea.

2. Crop Girl, dat is: een korte pixie crop met sterke pigmentkleuren en een heleboel textuur. Een voorbeeld hiervan is de haarsnit van Katy Perry in de W.

3. The Traveller, dat is: halflang haar met een natuurlijke groeilengte dat is gevlochten of heel natuurlijk met de scrunch methode is opgedroogd.

FYI: scrunchen staat voor ‘kneden’. Maak je haar handdoekdroog, gooi het voorover en kneed het met je handen. Dat kun je doen terwijl je je haar aan de lucht laat opdrogen maar ook terwijl je het föhnt. Scrunchen geeft vooral bij natuurlijk krullend haar mooie resultaten. Het haar wordt er volumineuzer door en de krullen vallen natuurlijk.

Een voorbeeld hiervan is de haarstijl van Zoë Isabella Kravitz in de Allure.

Er zijn dus drie hoofdtrends voor wat betreft de haarsnitten. Maar wat zijn de trends als we het over HAAR STYLING hebben? Hoe gaan we ons haar doen?

Ook hierin ziet Marco Iafrate de drie hoofdtrends terugkomen. Haarsnitten en haarstyling gaan dus hand in hand. Marco Iafrate verwijst naar de catwalks voor lente en zomer 2018.

1. Glow Glam. Voorbeelden van de Glow Glam haar trend met losse natuurlijke texturen zien we volgens Iafrate op meerdere catwalks en ook in reclame campagnes terug. Qua catwalks noemt Iafrate Gucci, Paco Rabanne en Fendi en qua reclame campagne die van Jimmy Choo.

2. Crop Girl. Op de catwalks kwamen ook legio voorbeelden van de Crop Girl trend voorbij. We zagen dit pittige kapseltje bij Lanvin en Dior. Ook Cara Delevingne heeft zo’n soort kapseltje in de reclame campagne van Rimmel London.

3. The Traveller. Als we naar catwalks en reclame campagnes kijken dan noemt Marco Iafrate als voorbeeld de Dior campagne met Jennifer Lawrence.

Op de catwalks zien we, behalve de hoofdtrends, natuurlijk nog veel meer andere haarstijlen. Is er een kapsel op de catwalks voor lente en zomer 2018 waar je bijzonder van gecharmeerd bent?

Eén van mijn favoriete hair looks is die van Roberto Cavalli. Voor die Fashion Show hadden de modellen een lage paardenstaart met achterovergekamd haar met twee ‘inkepingen’ aan de zijkant.

Kun je ons uitleggen hoe we dit kapsel zelf thuis kunnen nadoen?

Trek je haar uit je gezicht naar achteren, maak een hoefijzervormige sectie boven op je hoofd, gebruik een supersterke natte haarlak voor de zijkanten, kam het haar aan de zijkanten met een grove kam met brede vertanding naar achteren en bind het samen in een lage paardenstaart. Het haar bovenop je hoofd voeg je aan de lage paardenstaart toe maar, anders dan voor de zijkanten gebruik je voor deze haarsectie, geen grove kam maar een heel fijne borstel waardoor je verschillende volumes en textuur krijgt.

Wat zijn de haarkleuren trends voor lente en zomer 2018. Welke haarkleuren zijn uit de mode? En welke haarkleuren zijn een must voor elke vrouw die graag up-to-date wil zijn?’

De hype van felle haarkleuren en kleurcombinaties is voorbij. Daar hebben we op internet al teveel van gezien, al die tutorials! Het was een tijdje geleden een super trend maar nu slaan we een geraffineerdere richting in. De haarkleuren voor licht haar worden veel koeler en kouder, denk aan kleuren als Graphite White, Silver, Electric Blue, Ice White en Sheer Graphite. Voor donker haar moet je denken aan Satin Red, Pinot Noir, Mulberry Brunette en Jet Black.

Met dank aan Marco Iafrate, Hair Creative Director, Session & Education Artist, Co-Founder @ Deco

Web: www.marcoiafrate.co.uk

Instagram: https://www.instagram.com/mr_marcoiafrate/

FB: https://www.facebook.com/marco.iafrate.39

