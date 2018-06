Beauty trend: micellair water

Topmodellen backstage bij de catwalk shows laten hun make-up (tussen de ene en de andere show door) niet afhalen als er geen ‘solution micellaire’ van Bioderma voorhanden is. Inderdaad is er geen backstage zonder Bioderma, geen make-up artiest zonder de bekende doorzichtige fles met roze dop.

Micellair water zag het licht in Parijs. De Franse vrouw – weinig make-up, veel huidverzorging – verwelkomde dit water maar al te graag om haar gezicht tegen het harde en huid-onvriendelijke Parijse leidingwater te beschermen.

Tegenwoordig heeft elk zich zelf respecterend cosmeticamerk wel een dergelijk product in het assortiment (de één wat beter dan de ander) en is er een ware hype rond dit ‘watertje’ ontstaan.

Micellair water heeft vooral een reinigende functie en verwijdert snel en eenvoudig smog en make-upresten. De micellen, opgenomen in water, binden zich aan vuil en vet. Het product is heel gemakkelijk in gebruik. Je doet de kleurloze vloeistof op een watje en haalt het over je gezicht. Afhankelijk van de hoeveelheid make-up die je gebruikt, herhaal je deze handeling één of meerdere keren. Make-up (ook waterproof mascara) en lippenstift laten zich gemakkelijk verwijderen.

Hoewel micellair water in principe niet hoeft worden afgespoeld (het was oorspronkelijk bedoeld als alternatief voor het harde Parijse water, weet je nog?) bevelen veel beauty experts echter aan toch met water na te spoelen om te voorkomen dat de micellen incluis vuil op je huid achterblijven.

Micellair water is dus vooral handig om het ‘grove’ werk te doen en make-up en het eerste vuil te verwijderen. Zeker als je veel oogmake-up en lippenstift gebruikt, is het een aanrader. Je voorkomt op deze manier dat je je make-up over de rest van je gezicht uitsmeert zodat je ook daarop harder moet ‘boenen’ om ‘m helemaal schoon te krijgen.

Heb je eenmaal de meeste make-up en vuilophopingen met micellair water van je gezicht verwijderd, ga er dan, voor een brandschoon resultaat, nog met een ander reinigend product overheen dat wel bedoeld is om met water te worden afgespoeld. Zo wordt je huid superschoon en TOPMODEL-MOOI :-)