Beauty. Huidverzorging na de zomer. Crèmes en behandelingen

Het einde van de zomer komt (helaas) in zicht en daarmee is het meteen tijd om onze huid even onder de loep te nemen en onze dagelijkse beauty routine en huidverzorging bij te stellen.

Allereerst maak je de balans op. Hoe is je huid de zomer doorgekomen? Bekijk je huid aandachtig, het liefst in daglicht. Heeft de blootstelling aan de straling van de zon voor nieuwe pigmentvlekken of andersoortige vlekken gezorgd? En heeft het reeds bestaande vlekken gewijzigd? In geval van wijzigingen in moedervlekken of de vorming van nieuwe moedervlekken of andere verdachte plekjes is het raadzaam een arts te raadplegen.

En wat voor een uitwerking heeft de ultraviolette straling op je huid gehad? Iedereen weet inmiddels dat teveel UV-straling de huidcellen beschadigt. Meestal kan de huid de schade zelf weer herstellen maar zie je blijvende veranderingen raadpleeg dan, zoals gezegd, een arts. Controleer ook sproetjes en haarvaatjes en wil je je huidcellen een extra boost geven, gebruik dan een crème of serum op basis van hyaluronzuur. Dit is een lichaamseigen stof die grote hoeveelheden water in de huid afgeeft waardoor dit stofje uiterst vochtinbrengend en huidverjongend is.

Vergeet verder niet je huid blijvend tegen de zon te beschermen. Je kunt dit in het najaar het beste doen met een vochtinbrengende crème met een lagere beschermingsfactor dan in de zomer (stem je factor altijd af op het weer). ’s Avonds onderhoud je je huid met een crème op basis van vitamine C, een anti-oxidant. Heb je last van couperose (gesprongen haarvaatjes) kies dan een crème die voor dit type huid geschikt is zodat de haarvaatjes beschermd worden.

Voor het gebruik van exfolianten zoals alpa hydroxy acids (AHA), zuren die uit melk, fruit en rietsuiker worden verkregen, is het beter om de aanvang van de herfst af te wachten. Op deze manier houd je je zongekuste teint zo lang mogelijk vast en geef je je huid de tijd om na alle ‘stress’ van de zon tot rust te komen. Bovendien kun je beter niet meer de zon in als je dit soort zuren gebruikt omdat ze de ‘toplaag’ van je huid verwijderen (lees: minder rimpels) waardoor je huid kwetsbaarder wordt.

Heb je last van melasma, ook wel ‘zwangerschapsvlekken’ genoemd, controleer dan of de vlekken zich hebben uitgebreid of geïntensiveerd. Pas als je niet meer de zon ingaat, is het tijd voor wat agressievere middelen om dit verschijnsel te lijf te gaan. Hetzelfde geldt ook voor de behandeling van kapotte haarvaatjes in het gezicht of op je benen. Overweeg je om die te laten behandelen (dat kan bijvoorbeeld door middel van laser) wacht dan tot je bruine teint verdwenen is en je zeker weet dat je voorlopig niet meer de zon ingaat.

Vergeet verder ook je lichaamshuid niet. Na een zonovergoten seizoen heeft niet alleen je gezicht maar ook je lichaamshuid een boost nodig. Gebruik in ieder geval elke dag een vochtinbrengende crème. Besteed daarbij extra aandacht aan je handen en voeten, en aan zones als hals en decolleté die ook vaak erg van de zomer (zon) te lijden hebben.