Beauty. Couperose in de winter

Couperose is een huidaandoening waarbij rode vlekken optreden. Als je de rode vlekken goed bekijkt, zul je ontdekken dat ze opgebouwd zijn uit allemaal kleine adertjes, gekronkeld of streepvormig. Het zijn kleine haarvaatjes die zich verwijd hebben en daardoor beter zichtbaar zijn. Couperose komt het meest voor bij mensen met een lichte huid en kan al op jonge leeftijd optreden.

De winter is – net zoals de zomer – een seizoen waaraan extra aandacht aan een couperosehuid moet worden besteed. Blootstelling aan lage temperaturen en koude wind en grote temperatuursverschillen (tussen binnen en buiten) kunnen een verslechtering veroorzaken.

Wat kun je doen om couperose te voorkomen?

1. Ten eerste is het van belang dat de huid met ‘zachte’ producten wordt behandeld. Gebruik geen reinigingsproducten die zeep bevatten en vermijd zoveel mogelijk het contact met water. Wordt de huid toch aan water blootgesteld, let er dan op dat het water niet te warm of niet te koud is.

2. Vermijd verder ieder contact met alcoholhoudende producten (ook zogenaamde ‘verfrissende’ doekjes die vaak alcohol bevatten) om te voorkomen dat de huid beschadigd wordt.

3. Gebruik een vettere dagcrème – ook als basis voor je make-up – dan je voor een gewone huid zou gebruiken, om de huid tegen externe factoren te beschermen. Zorg ervoor dat de crème in ieder geval een zonnefilter bevat. Ga je schaatsen of skiën (of neem je de fiets), gebruik dan een zeer vette crème met een sunblock, en maak je niet op (doe dat pas ’s avonds of in ieder geval in een omgeving waarin je huid niet aan extreme kou wordt blootgesteld).

4. Voor de nacht kunnen specifieke producten worden gebruikt die het ontstaan van nieuwe adertjes kunnen tegengaan. Dergelijke producten kunnen het beste door de dermatoloog worden voorgeschreven.

5. Het is een goede gewoonte om je huid af en toe te scrubben om de dode huidcellen te verwijderen. Heb je last van couperose dan is het van belang dat je een zeer milde peeling gebruikt. Laat je zo nodig bij de keuze van het peelingsproduct adviseren.

6. Heb je een laserbehandeling tegen couperose ondergaan, zorg er dan voor dat je gezichtshuid tenminste gedurende de eerste maand na de behandeling goed beschermd is tegen blootstelling aan de zon. Gebruik in die eerste maand altijd een sunblock, ook in de winter.

7. Vermijd zoveel mogelijk grote temperatuurswisseling. Baad of douche dus niet te koud of te warm en bescherm je huid als je in de winter naar buiten gaat, behalve met een vette crème, zo mogelijk ook met een warme sjaal.

8. Wees voorzichtig met sporten. Vermijd excessieve krachtsinspanningen om de adertjes ‘te sparen’.

9. Zonnebankjes zijn (helaas) uit den boze. Wil je toch een gezond kleurtje, gebruik dan een zelfbruinend product of een getinte dagcrème.

10. Vermijd pikante gerechten en gefermenteerde kazen, wees matig met koffie (cafeïne) en alcohol (wijn en bier, maar vooral alcoholische dranken met een hoog alcoholpercentage), drink je koffie en thee niet te heet, maar troost jezelf met een flinke portie bosvruchten, een weldaad voor je aderen.

