Ben jij ook banger om dik te worden als je ongesteld bent?

Is het jou wel eens opgevallen dat je jezelf er dikker vindt uit zien als je ongesteld bent en dat je daarom tijdens deze periode ook eerder geneigd bent om te lijnen, of in ieder geval om je voor te nemen om te gaan lijnen? Het kan allemaal wel kloppen.

Een onderzoek van Britny A. Hildebrandt, Professor Psychologie aan de Michigan University, heeft uitgewezen dat de meeste vrouwen juist in de dagen dat ze ongesteld zijn zich de meeste zorgen om de lijn maken. In die dagen zijn de meeste vrouwen ook het meest ontevreden over het eigen lichaam.

Voor haar onderzoek heeft Professor Hildebrandt gedurende 45 dagen het gedrag van een groep van 352 vrouwen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar bestudeerd. Ze heeft dat gedaan aan de hand van een dagboek waarin de vrouwen elke dag hun gevoelens en emoties, vooral ook die met betrekking tot emotie-eten, optekenden. Verder werd er bij de vrouwen elke dag speeksel afgenomen dat op estradiol (een oestrogeenhormeen) en progesteron werd gecontroleerd.

De resultaten van het onderzoek zullen je niet verbazen. De zorgen om het lichaamsgewicht, de angst om dik te worden, varieerde in de loop van de maand met duidelijke pieken in de premenstruele periode en gedurende de menstruatiedagen.

Volgens het onderzoek zijn de veranderingen in de hormoonhuishouding vlak voor de menstruatieperiode niet de directe oorzaak voor de toenemende angst om dik te worden. Die angst heeft eerder te maken met de aanvallen van emotie-eten die op hun beurt weer schuldgevoelens veroorzaken en maken dat we bang zijn om dik te worden.

Er zal verder onderzoek moeten worden verricht om vast te stellen hoe de verhouding tussen de hormoonschommelingen, de aanvallen van emotie-eten (en andere eetstoornissen) en de perceptie van het eigen lichaam nu precies is.

Maar eigenlijk weten we al genoeg. Er is maar een conclusie die we kunnen trekken: om ‘ellende’ te voorkomen zorgen we er gewoon voor dat de koelkast en keukenkastjes rond de menstruatieperiode geen dikmakers als vette snacks en zoete hapjes bevatten. Zo eenvoudig is het!

Overigens, maar dit een persoonlijke noot die wij uit eigen ervaring eraan toevoegen, zal ook de vochtophoping in de menstruatieperiode de angst om aan te komen versterken. Misschien is het een goed idee om in die dagen de weegschaal even te vermijden?