Bamboe als anti-aging. Bamboe in de keuken en als voedingssupplement

Dat bamboe een gunstige uitwerking op de gezondheid heeft, is al sinds tijden bekend. Bamboe wordt al duizenden jaren in de Aziatische keuken gebruikt. Wat minder bekend is, is dat bamboe ook goed is voor de huid en dat het helpt om vroegtijdige veroudering te voorkomen. Steeds vaker komt bamboe voor in voedingssupplementen.

Bamboe (en ook bamboescheuten) bevat veel weldadige stoffen voor ons lichaam zoals vezels, thiamine (vitamine B1), niacine (vitamine B3), vitamine A en B6 en is rijk aan mineralen als calcium, magnesium, zink, koper, ijzer en chroom. Bamboe zou zelfs zoveel mineralen bevatten dat sommige diersoorten, bijvoorbeeld de pandabeer, op bamboe alleen zou kunnen overleven.

Bamboe is vetarm waardoor het geschikt is voor mensen met hart- en vaatziekten. De fytosterolen in bamboe zouden bovendien een cholesterol verlagende werking hebben en de darmflora te goede komen. Bamboe is dus een welkome aanvulling op ons dagelijks voedingspatroon.

Bamboe als voedingssupplement zou een gunstige invloed op de huid hebben en voortijdige huidveroudering kunnen tegengaan. Het stimuleert de aanmaak van collageen en componenten als silicium, potassium, choline en betaïne in bamboe houden de huid elastisch. Ook moet de gunstige werking van silicium tegen botontkalking niet worden onderschat. Wordt silicium gecombineerd met hyaluronzuur, als voedingssupplement, dan kan het de vorming van rimpels vertragen en heeft het een gunstige invloed op haar en nagels. Ook kan het de huid beschermen tegen de schadelijke invloed van de zon.

