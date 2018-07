Al sinds tenminste vijf zomers – misschien wel meer – heeft de bikini zware concurrentie te duchten van het badpak. Opeens was het badpak weer helemaal terug. Misschien omdat een badpak eleganter is dan de bikini, misschien omdat het gemakkelijker zwemt, misschien ook omdat we niet per se heel bruin meer hoeven te worden (toch?). Er zijn nog veel meer redenen voor de populariteit van het badpak te bedenken. Maar laten we eerst de badmode trends voor zomer 2018 in het algemeen eens uitlichten. Wat is in? Wat is uit?

Grote winnaar is het badpak

Minimalisme, effen kleuren

Badpakken zijn hot! Maar hoe zien ze er voor lente zomer 2018 uit?

Het eerste wat opvalt, is dat de terugkeer van essentiële, minimalistische designs in effen kleuren. Een voorbeeld daarvan zijn de badpakken die we op de catwalk van het Italiaanse modehuis Alberta Ferretti zagen. De ontwerpster stuurde een groot aantal badpakken de catwalk op die vrijwel allemaal in het bruin of zwart waren. Met heel simpele lijnen en vormgevingen. Dit soort badpakken zijn ook ideaal als body!

Cutout en oneshoulder badpakken

Cutout-badpakken zijn geen nieuwigheid en ze doen ook deze zomer mee. Badpakken nemen ingewikkelde vormen en vreemde bochten aan. Ze laten onverwacht een deel van de rug of buik vrij. Ze zijn asymmetrisch en verrassend (sexy).

Ook oneshoulder-badpakken blijven we deze zomer zien. Een betrekkelijke nieuwigheid is het badpak met ‘afhangende schouders’ (mouwtjes) zodat het een soort strapless wordt (zoals we dat wel van jurken kennen). Langs die rand is dan vaak ook nog een roesje aangebracht.

Super de luxe badpakken

Er zijn altijd wel een paar modehuizen die met super de luxe badpakken in Saint Tropez stijl komen. Flaneren over de boulevard is een must!

Sportieve modellen met ritsen

Sportieve badpakken met gekleurde ritsen zoals we die van surfpakken kennen zijn ook hot, en ook dat is geen nieuwigheid. De afgelopen zomers zagen we haltertopjes en crop tops terugkomen. De sportieve badpakken met techno twist en ritsen liggen in het verlengde van deze trend.

Bikini trends

Trikini’s

Cutout swimsuit meets trikini. Vanwege zijn naam (trikini) zetten we ‘m onder de bikini’s maar eigenlijk is dat meer een badpak met uitsnijdingen aan de zijkanten. Ofwel: een bikini waarvan broekje en topje met elkaar verbonden zijn door een lapje stof over de buik. Trikini’s doen het ook deze zomer goed. Dit model zou een topper onder de celebs zijn. Jong, sexy maar net wat gekleder dan de klassieke bikini.

Bikini’s met bandjes

De ‘Marlies Dekker stijl’ met grote banden her en der is niet meer uit de badmode weg te denken. Ook dit seizoen gaan de ontwerpers op dit punt weer los (dit geldt trouwens ook voor de badpakken).

Retro bikini’s

Voor liefhebbers van retro bikini’s met hoge taille broekjes en grote topjes: jullie kunnen opgelucht ademhalen – ze zijn er nog! Ga voor grote noppen voor de ultieme vintage look.

Minder triangelbikini’s

In de mode mag en kan alles dus ben jij verliefd op je bikini met triangeltopje ga er dan voor. Qua trends zijn ze echter een beetje op z’n retour. De topjes worden rechter en hebben vaak niet eens voorgevormde cups (je krijgt dan een beetje het idee van fitness topjes). Bandeautopjes zijn ook populair. Ook de zwembroekjes zijn over het algemeen een beetje minder klein en we gaan deze zomer maar weinig van die slipjes zien die je op je heupen samenbindt (van het soort dat we droegen toen we klein waren).

Kleuren

Helemaal trendy zijn effen kleuren en color blocking: een aantal grote vlakken van verschillende kleuren bij elkaar. Fantasieën als bloemenprints, tropische taferelen en dierenprints doen vanzelfsprekend ook mee – ze horen nu eenmaal bij de zomer – maar gelden als minder hot.

Materialen

Naast de gebruikelijke technologische stofjes – licht, snel droog, elastisch – is crochet (haaksels) ook dit seizoen weer van de partij. Niet praktisch als je gaat zwemmen, maar wel heerlijk jaren ’70!

En over je badkleding?

Op dit punt is zomer 2018 een verhaal apart. Op de catwalks werden de badpakken veelal niet geshowd met de geijkte badjassen en kaftans of zomerhessen, maar met doorzichtige (regen)jassen, jasjes met pailletten (Salvatore Ferragamo), stoere jacks (Alberta Ferretti), leren broeken (Isabel Marant) en trench coats (Bottega Veneta).

Tip: draag je badpak als top!

Conclusie badmode trends 2018

Over het algemeen ziet het er deze zomer allemaal wat strakker en moderner uit. Romantiek en zoete vrouwelijkheid in de badmode doen een stapje terug, maar mogen natuurlijk wel. Kijk maar naar Versace. Donatella kwam onverwacht met supervrouwelijke en lieflijke vlinderdessins.

TRENDYSTYLE