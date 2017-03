Heb je een ‘bad hair day’ of een ‘bad hair habit’?

Een goed verzorgde haardos is belangrijk. Volgens psychologisch onderzoek zou het één van de dingen zijn waar mannen in een vrouw op letten. En daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen, want slordige, vette pieken zijn nu eenmaal niet aantrekkelijk.



In theorie kunnen we het allemaal wel weten, maar de praktijk is vaak anders. Altijd met mooi gekapt en glanzend haar voor de dag komen, vergt veel tijd. Haar moet nu eenmaal gewassen, verzorgd en gekapt worden. Soms is er echter meer voor nodig: een flinke dosis lef en de ingreep van een paar ervaren kappershanden.

Er zijn momenten waarop je haar gewoon niet meer wil en bijna om een ‘verandering van koers’ smeekt. Ermee doorlopen wordt dan een aaneenschakeling van ‘bad hair days’. Op deze momenten is ingrijpen de enige oplossing. Ja, want voor een verandering van kapsel is helemaal geen gebroken hart of ‘nieuwe start in je leven’ nodig. Wie er trendy bij wil lopen, zal altijd de vinger aan de pols moeten houden… En tot actie moeten overgaan als het moment daar is. Maar wanneer is het moment daar?

Je hebt een ‘bad hair habit’:

– als je meer dan een week achter elkaar een bad hair day hebt

Als je haar je langer dan een week en in ieder geval na een wasbeurt waaraan je veel aandacht aan je haar hebt besteed, nog niet bevalt, dan heb je een bad hair habit. Je haar moet eens flink onder handen genomen worden. Daar moet een kapper aan te pas komen. Het is tijd van verandering van model. Bespaar niet op de kosten. Een goed geknipt model voorkomt veel ergernis, bespaart tijd en betekent het einde van bad hair days.

– als je je haar altijd in een staartje draagt

Als je je haar altijd en eeuwig in een staartje of in ieder geval bijeengebonden draagt, is het tijd voor een verandering. Van lang haar is het toch de bedoeling dat je het ook los draagt. Anders kun je beter voor een kort koppie gaan. Dus zet de schaar erin of laat het eens flink bijwerken zodat je het weer prettig vindt om het los te dragen.

– als je je haar verbergt onder hoedjes en petjes

Eigenlijk geldt hier hetzelfde als voor het eeuwige staartje. Laat er een goed model in knippen. Je zult zien dat je hoedjes en petjes naar de achterste hoek van je kast verdwijnen. Een hoedje op zijn tijd is leuk, maar mooi haar is en blijft gewoon meer sexy.

– als je al jarenlang je haar op dezelfde manier in model brengt

Een zekere routine moet er zijn in het leven. Maar als je jaar en dag je haar steeds weer met dezelfde producten bewerkt en het steeds weer op dezelfde manier in model brengt, is het tijd voor advies van een kundige kapper. Durf je een radicale verandering niet aan, denk dan eens aan de nonchalante net-niet krullen die we op dit moment vaak zien. Laat je haar bijwerken en vraag de kapper dan en passant wat je allemaal met je haar zou kunnen. Je zult zien dat het een ‘eye-opener’ is. Op het eerstvolgende feestje dat je hebt, zult je iedereen verrassen met een nieuw kapsel.

– als je maar van kleur blijft veranderen

Als je steeds maar van kleur blijft veranderen en een paar dagen na een spoeling alweer aan een nieuwe tint begint te denken, is het tijd voor een break. Kies de eerstvolgende keer dat kleuren weer nodig is, een kleur dicht bij je eigen haarkleur en trek er dan voorlopig een streep onder. Concentreer je op het model van je haar en de verzorging ervan. Vaak genoeg kleuren we alleen maar omdat we vinden dat het haar niet genoeg glanst of omdat het slap valt. Maar kleuren mag daarvoor de oplossing niet zijn. Je raakt in een vicieuze cirkel en je haar zal er niet mooier op worden.

– als je voor een feestje nauwelijks of geen aandacht aan je haar besteedt

Als je voor een feestje of een bijzondere gelegenheid het accent op je make-up legt omdat je eigenlijk niet weet wat je met je haar aanmoet, is het tijd in te grijpen. Blader tijdschriften door, verzamel foto’s van kapsels die je mooi vindt en vertrouw je haardos aan een ervaren kapper toe. Vergeet niet om je te laten uitleggen hoe je het zelf in model kunt brengen.

– als je eigenlijk nooit tevreden van de kapper vandaan komt

Misschien is het in dit geval tijd om van kapper te veranderen. Informeer bij vriendinnen en kennissen naar hun kapper. Loop eens langs een andere kapsalon en kijk of de sfeer en de kapsels die je daar ziet je bevallen. Kies je kapper met zorg en bespaar er niet op. Van een goed geknipt model heb je maandenlang plezier.

Door TRENDYSTYLE