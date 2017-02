Backstagetrucjes voor een frisse huid en fantastische wenkbrauwen

‘Iedere vrouw wil ’s morgens opstaan met een frisse huid, een beetje crème opdoen en zo de deur uitgaan, maar dat is niet realistisch’, vertelt Michele Magnani, Global Senior Artist M.A.C backstage bij de Fashion Show van Stella Jean voor zomer 2017 in Milaan.



‘Vaak genoeg kijken we ’s morgens in de spiegel en roepen we ‘Oh, my…’ en dan gaan we aan de slag met hydraterende crèmes, camouflagesticks, foundation, poeder enzovoorts. Met deze look wil ik laten zien hoe iedere vrouw met make-up een fris en glanzend huidje kan creëren.’

Een belangrijk punt is dat je niet teveel product gebruikt. ‘Gebruik kleine kwasten’, is Michele Magnani’s advies. ‘Je doet er even lang over als met een grote kwast maar gebruikt automatisch minder product.’

Michele Magnani legt het allemaal haarfijn in de video hieronder.

Voor de huid in deze make-up look gebruikte Michele een nieuwe foundation van M.A.C: Next to Nothing en Color Cream Base in de kleur ‘Pearl’.

Voor de wenkbrauwen wilde ik een beetje een wild effect, zoiets als tienerwenkbrauwen

Een ander belangrijk element in deze look zijn de wenkbrauwen. ‘Ik wilde een beetje een wild effect, zoiets als de wenkbrauwen van tienermeisjes voordat ze eraan beginnen te plukken. Daarom heb ik hier haartje voor haartje getekend. Vooral bij daglicht is dat veel mooier dan van de brede en volle wenkbrauwen met tattoo-effect.’

De lippen zijn glanzend opgemaakt met Cream Color Base Vintage Rose en daarover Lipglass Clear. De ogen hebben een vinyl effect dat Michele Magnani bereikte door eerst een roodachtige gloss te gebruiken met daarover wederom Lipglass Clear.

De make-uplook is eenvoudig, fris en modern. Om een dergelijke resultaat te bereiken moet je je routine doorbreken en je techniek updaten! Bekijk de video voor het volledige interview.