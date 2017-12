Voor je het weet, is het december en zitten we midden in de Feesten. We geven je alvast 10 dingen mee die je over de avondkleding voor 2017 moet weten!

Lange zwoele en doorzichtige avondjurken, volumineuze en knuffelige overjassen, goud, zilver, pailletten, veren, sterren, metallics en hoge laarzen. Dit zijn de hoofdingrediënten voor de avondkleding voor de Feesten 2017. Klinkt het je bekend in de oren? Dat kan! Toch is de mode voor Kerstmis en Oud-en-Nieuw 2017 een verhaal apart.

Vergeet de geijkte combinaties rood, groen en fonkelend geelgoud (die zijn voor de kerstboom). De komende feestdagen gaan we voor geraffineerde kleuren: zilver, bleekgoud, zwart, wit, poederkleuren, pastels en zelfs roze! Met die laatste kleur komen we meteen op een andere trend: de avondmode voor de Feesten 2017 is waanzinnig vrouwelijk!

10 Dingen die je moet weten over de avondkleding voor de Feesten 2017:

Voordat je gaat smullen van de schitterende gewaden die wij op de catwalks zagen en fotografeerden, zetten we eerst de mode trends voor de avondkleding voor 2107 op een rijtje:

1. De trend is: lang. Lange avondjurken zijn het weer helemaal. Lang en vrouwelijk, figure hugging, sexy, met 1001 details. Supermooi!

2. De cocktailjurken (we zagen ze onder meer bij Saint Laurent en Versace) zijn kort of vallen net onder de knie en vertonen asymmetrische lijnen en wederom ontelbare versiersels en fonkelende applicaties.

3. De hotste kleuren voor de Feesten 2017 zijn: zwart, wit, zilver (gestegen met stip!), bleek- en matgoud, roze (van bleekroze tot zuurstokroze), poederkleuren, pastels én – last but not least – gekleurde metallics!

4. Onder je avondjurk draag je pumps met hoge hak of – en dit is een nieuwigheid! – stoere laarzen, ook dijhoog als je wilt. Pak je lievelingslaarzen uit de kast en draag ze onder je kanten of doorzichtige avondjurk. Hoe stoerder de laarzen, hoe groter het effect! Eén van de hotste combi’s is: superhoge RODE laarzen onder een (doorzichtige) avondjurk! Gekleurde laarzen zijn een trend.

5. Pailletten, glitter en veren blijven de avondmode sieren. Chanel voegde er voor dit seizoen ook zilverkleurige sterren, manen en planeten aan toe.

6. Doorzichtig is en blijft een supertrend. Kant, chiffon en tule zijn nog steeds geliefde materialen als het op avondmode aankomt.

7. Fluweel maakt een comeback! Zwart fluweel, auberginekleurig fluweel, nachtblauw fluweel, rood fluweel. Fluweel is hot (en warm)!

8. Kou lijden is uit de mode. De ontwerpers hebben ook aan warme avondmantels gedacht. Vooral volumineuze jassen in bont (ga voor ecobont!) en pluche zijn in de mode. Ze laten ze heel gemakkelijk met een avondjurk combineren. Dit jaar geen dramatische capes of bontstola’s dus!

9. De smoking voor haar is tijdloos. Spreekt een broekpak je meer aan dan een supervrouwelijke jurk, ga er dan voor. Zwart is de kleur, een doorzichtige top een must.

10. Dit seizoen gaan we voor weinig maar goed gekozen accessoires. Denk aan haarbanden met fonkelende stenen, grote asymmetrische oorbellen (twee verschillende bellen per oor) en wollen/mohair armwarmers. Op de catwalks zagen we verder opvallend weinig avondtasjes. Wat ons betreft mag er bij al deze supervrouwelijke jurken best een wat stoerdere tas die aanhaakt bij de stoere laarzen (zie punt 4).

En dan nu een greep uit de vele creaties voor de Feesten 2017. Het is puur genieten!

