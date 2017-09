De avocado, die verrukkelijke vrucht, wordt maar al te vaak vergeten of overgeslagen omdat ‘ie ‘te vet’ zou zijn. Schande! Want deze overheerlijke, boterzachte vrucht is rijk aan potassium, essentiële oliën en vitaminen A en B6 en kan op elk moment van de dag gegeten worden zonder dat je er dik van wordt.

Ja, je leest het goed: zonder dat je er dik van wordt. Want avocado’s mogen per 100 gram dan 160 kcal bevatten (inderdaad meer dan ander fruit waarvan de waarde per 100 gram meestal tussen de 40 tot 80 kcal per gram ligt) maar daarmee is nog niet alles gezegd. Om het aantal calorieën te beoordelen, zal je ook moeten kijken naar waar de calorieën vandaan komen. Zo bevatten avocado’s bijvoorbeeld weinig koolhydraten (en suikers) en veel vezels. De vetten bestaan bovendien voornamelijk uit onverzadigd vet, met name oliezuur, een weldaad voor de gezondheid. Door de vele vezels zorgen avocado’s bovendien snel voor een verzadigd gevoel waardoor je minder eet. Geen enkele reden dus om deze groene vriend te mijden. Integendeel!

Een avocado is rijp als’ie zacht is. Druk zachtjes met je vinger tegen de schil. Geeft die mee dan kun je de avocado eten. Is de vrucht hard, leg ‘m dan op een warm plekje. Hij zal snel rijp zijn.

Avocado’s zijn ideaal als hartig tussendoortje of na het sporten (avocado’s bevatten veel potassium). Ze ook ideaal tegen lekkere trek. Snijd de vrucht overdwars doormidden, verwijder de pit en eet de inhoud van één van de helften (circa 100 gram) met een lepeltje. De andere helft bewaar je voor een volgende snack. Smeer er een beetje olijfolie op. Hierdoor voorkom je dat deze bruin kleurt.

Avocado saus

Avocado’s zijn ook ideaal als dressing bij gekookte of gebakken groenten en bij rood vlees. Verwijder de schil, snijd de avocado doormidden, haal de pit eruit en snijd het vruchtvlees in kleine stukken. Voeg wat water toe en maak er met de staafmixer een gladde saus van. Een ander bekend recept is natuurlijk guacamole.

Verder kun je avocado eigenlijk overal bij of in serveren. In salades, maar ook op een broodje kip of zalm, in een smoothie, als pastasaus, met garnalen… Deze romige niet-zoete vrucht past letterlijk overal bij.

Avocado als schoonheidsmaker

Avocado’s zijn ook een weldaad voor de huid, vooral voor de droge huid. Mix het vruchtvlees tot een gladde massa, voeg 1 theelepel honing en vier lepels extravergine olijfolie toe en meng alles goed door elkaar. Breng het masker op een gereinigde huid aan en laat het ongeveer 10 minuten intrekken. Verwijder het masker met lauwwarm water. Je huid zal er uitgerust en goed doorvoed uitzien dankzij de essentiële oliën en vitaminen.