Afvallen is niet alleen een kwestie van uiterlijk maar vooral ook een kwestie van gezondheid. Overgewicht is nergens goed voor. Het kan de kans op bepaalde ziekten vergroten of deze ziekten verergeren (denk aan hart- en vaatziekten, een te hoge bloeddruk, cholesterol en diabetes, om maar een paar voorbeelden te noemen). Iedereen is zich hier tegenwoordig wel van bewust maar het is niet altijd even gemakkelijk (eigenlijk is het nooit gemakkelijk!) om af te vallen. Er zijn situaties waarin het lijkt of er geen neerwaartse beweging in die weegschaal wil komen. We kozen een paar veel voorkomende situaties uit. Kijk maar eens of je ze herkent!

Je hebt het gevoel dat je weinig eet maar je valt maar niet af (of blijft zelfs aankomen).

In dit geval kan het zijn dat je onbewust toch meer calorieën binnenkrijgt dan je denkt (je eet misschien minder maar de dingen die je eet, bevatten veel calorieën). Het kan ook zijn dat de proporties van soorten voedingsmiddelen die je binnenkrijgt, niet kloppen. De schijf van vijf blijft nog altijd een trouwe gids. Als je een uitgebalanceerd voedingspatroon aanhoudt, niet teveel eet en genoeg beweegt dan moet je uiteindelijk wel afvallen. In sommige gevallen kan de gewichtsafname verstoord worden door de hormoonhuishouding. In dat geval is het raadzaam om een arts te raadplegen.

Je hebt je ingeschreven in de sportschool en gaat trouw een paar keer per week. Je houdt verder je voedingspatroon van altijd aan en denkt dat je nu wel moet afvallen. Dat stukje taart sport je er toch zo af…

Zo gemakkelijk is het helaas niet. In dit geval is je denkwijze eigenlijk verkeerd. We moeten ons niet inspannen (in de sportschool) om (meer) te kunnen eten, maar we moeten ons juist aan tafel inspannen om gezond en verstandig te eten. Lichaamsbeweging moet niet gezien worden als een extraatje, maar juist als een minimumvereiste om ons lichaam gezond en in vorm te houden.

Je hebt jezelf voorgenomen dat je een bepaald aantal kilo’s per maand moet afvallen om je streefgewicht te bereiken maar dan lukt het je niet om dat aantal kilo’s ook daadwerkelijk af te vallen.

Je hebt de lat waarschijnlijk te hoog gelegd. Het is altijd het beste om onder begeleiding van een arts af te vallen. Die zal je precies kunnen zeggen welk schema je moet aanhouden. Volg in ieder geval geen strenge diëten en ga voor een geleidelijke gewichtsafname. Het is heel moeilijk om een algemene richtlijn voor het aantal kilo’s dat je per maand mag afvallen te geven. Het juiste antwoord is eigenlijk: dat wat je lichaam bereid is om af te vallen bij een gezond en uitgebalanceerd voedingspatroon dat voor jouw lichaam geschikt is. Wil je toch een ‘nummer’ als algemene indicatie hebben, val dan niet meer dan 2 kg per maand af.

Je bent goed afgevallen maar dan zit het er opeens weer allemaal aan…

Om het gewicht dat je met zoveel moeite hebt bereikt vast te houden, is het belangrijk om te weten wat je je kunt ‘permitteren’. Een voedingsdeskundige kan je een standaard-indicatie geven van de hoeveelheid calorieën die bij jouw lichaam, leeftijd, levensstijl (enzovoorts) past. Je kunt dit dan als leidraad aanhouden. Eet je een dag wat meer, compenseer dat dan door de volgende dag wat minder te eten en pak daarna je gebruikelijke en gezonde voedingspatroon weer op.

Conclusie

Voldoende lichaamsbeweging en een uitgebalanceerd voedingspatroon blijven de basis om je lichamelijke vorm weer terug te vinden (en te behouden). Voldoende lichaamsbeweging kan je zelf vaak wel inplannen. Maar weet je niet hoe een uitgebalanceerd voedingspatroon er voor jou uitziet, wend je dan tot een arts of een gekwalificeerde voedingsdeskundige.