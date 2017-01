Als dit kapsel ons zò mooi zou maken als Georgia… :-)

Tijdens de Fashion Week in Parijs bewonderden we de nonchalante haarlook van model en socialite Georgia Fowler (de it-girl liep dit jaar in de Victoria’s Secret Show mee). Omdat wij er direct zo’n ‘Wil ik ook’-gevoel bij hadden vroegen we Pablo Robledo, International Hairstylist van Pantene, hoe we te werk moeten gaan, ook al hebben we geen illusies dat we er dan net zo beeldig gaan uitzien als Georgia. Maar we kunnen het wellicht probéren!



‘Eigenlijk is deze look heel simpel en natuurlijk. Deze look is vooral geschikt voor vrouwen die de aandacht op hun gezicht willen vestigen maar die ook wel weten dat het belangrijk is dat je haar goed zit. Het haar is op zich heel eenvoudig na te doen, maar er moet wel een perfecte balans met de rest van de look zijn. Om met zo’n bijna ongekamde haardos goed weg te komen, moet je spelen met contrasten en moet je de regels van de mode goed kennen. Bij zo’n haardos hoort een chique outfit, iets vrouwelijks en stijlvols. Het is geen supernette haarlook maar dit kapsel getuigt wel van karakter.’

‘De basis voor dit kapsel – voor elk kapsel – is een goede haarverzorging met een goede shampoo en conditioner. Daarna breng je een mousse op het haar aan om het een wat stuggere textuur te geven. Om het haar die ongekamde look te geven, kun je het met de diffuser bewerken. Je kunt ook na het wassen twee vlechten maken en het zo laten opdrogen. Als je de vlechten hebt uitgehaald, haal je je vingers door je haar en style je het verder met wat olie en haarlak. Het is niet moeilijk en heel organisch.’

‘Een gemakkelijke haarlook dus die echter niet altijd helemaal begrepen wordt, omdat het haar eruit ziet alsof je net een maand aan zee achter de rug hebt zonder je haar ooit te wassen. Het haar heeft dat grunge idee. Op deze foto wordt deze haarlook bovendien gedragen met een heel lichte make-up, maar dit meisje kan het hebben. In het algemeen vraagt zo’n haarlook echter om iets meer make-up en aandacht voor je kleding want anders wordt het teveel ‘clochard’.’

‘Ik zou deze haarlook combineren met een heerlijk parfum en misschien nu eens geen spijkerbroek dragen maar een leuke jurk en hakken. Het blijft een vrij moeilijke look. Kies je ervoor, draag ‘m dan met een flinke dosis zelfverzekerdheid.’