Als hij (constant) kritiek op je heeft…

Dat wij vrouwen altijd uit zijn op bevestiging, op een blijk van voldoening of een complimentje om ons zekerder te voelen, is een feit. Daar willen we het hier niet over hebben. Deze eigenschap maakt nu eenmaal deel uit van de vrouwelijke aard. We zoeken bevestiging in de blik van mannen, in de jaloezie van vriendinnen, in de spiegel, in de weegschaal… En zo kunnen we nog wel even doorgaan.



En, zoals we altijd uit zijn op complimentjes, zo proberen we ook om de confrontatie met onze onvermijdelijke fouten te vermijden. Niet vreemd. Niemand wordt graag met zijn / haar eigen fouten geconfronteerd. Niets is gemakkelijker dan je ogen ervoor sluiten. En vaak lukt dat ook. Door geen acht te slaan op eigen fouten, lukt het ons om een delicaat evenwicht te vinden. Een evenwicht waarin we onszelf accepteren, en dat ons dat nare gevoel bespaart dat je nu eenmaal krijgt als iemand je bekritiseert.

Maar wat gebeurt er als de ‘vijand’ in eigen huis woont, zelfs in ons bed slaapt? Als het je partner is die met zijn kritiek je ‘kritieke’ evenwicht verstoort… Als hij je met zijn opmerkingen en kritiek (terecht of niet) voortdurend een onzeker gevoel bezorgt. Door dat complimentje waar je op wacht niet te geven (doet hij het expres?). Of erger nog: door geen gelegenheid voorbij te laten gaan om commentaar te geven op je kleding, je uiterlijk, je manier van doen. De muur die we opgetrokken hebben, komt ten val. We voelen ons onzekerder dan ooit.

Hieronder vind je een lijstje van situaties die lezeressen ons gesignaleerd hebben. Voor elke situatie geven we een advies voor een onmiddellijke en efficiënte reactie. We nodigen jullie – zoals altijd – uit om de lijst verder aan te vullen met punten van kritiek die het meest ‘zeer’ doen en met adviezen hoe hierop te reageren.

Als hij niets zegt over de nieuwe jurk die je hebt gekocht (en die je aan hebt)… waardoor jij je ongemakkelijk (lees: onzeker) gaat voelen en het liefst naar huis zou gaan om je te verkleden. Ons advies: houd jezelf voor dat je zijn goedkeuring niet nodig hebt. Als je je in deze situatie ongemakkelijk voelt, dan is er meer aan dan hand. Waarschijnlijk ben je niet onzeker over je nieuwe jurk maar is je eigenliefde in het geding. Als jij die jurk toen je hem kocht, mooi vond, dan moet dat voldoende zijn. Als jij de jurk hebt gekocht, enkel en alleen om hem te behagen (en om dat lang verwachte complimentje uit te lokken) en je hebt de bon nog in je tas, dan is ons advies: breng de jurk onmiddellijk terug en kies er eentje die jij mooi vindt.

Want uiteindelijk gaat het allemaal om eigenliefde. Goed omgaan met kritiek en eigenliefde liggen dicht bij elkaar.

En jullie? Wat is de meest pijnlijke kritiek die jullie van hem te horen krijgen? En hoe reageren jullie erop (of hoe zouden jullie willen reageren)? Mail ons via het venster hieronder. Zoals altijd zullen we de meest interessante mails hieronder publiceren.

JULLIE REACTIES

Reactie

krijg dagelijks kritiek van mijn man. al heb ik de gehele dag mijzelf uitgesloofd, zweet op mijn voorhoofd, dan zegt hij nog. oooh had je dat hoekje niet even kunnen meepakken dat heb je niet gedaan? de vaatwasser moet ik ook telkens op een andere manier vullen. nu sorteer ik al al het bestek. nu moet ook alles nog naar boven of naar onder staan. is het weeeer niet goed. en IK ben degene die hem leegruimt!!! ik krijg er echt een punthoofd van. ook over de opvoeding van de kinderen. leest hij een boek en zegt hij. oh lees dit stukje eens. zo doe jij het en dat mag niet! ik heb 2 onwijs heerlijke kinderen. en hij doet mij zo veel pijn! was altijd zeer zelfzeker en er is gewoon 1 hoopje ellende van over gebleven die alleen maar op haar tenen loopt thuis. ik confronteer hem er dagelijks mee. ik kan niet aan jouw eisen voldoen!! en wil dit ook niet. krijg dan als antwoord, sorry mop. en daar kan ik het weer mee doen,. tot hij weer een kruimeltje vind op de grond. :(

Reactie

zijn kritiek : van mij raakt hij wel opgewonden, maar van tv raakt hij in seksuele hogere sferen!!! heb hem gezegd dat hij dan maar een hele grote flatscreen tv moest gaan kopen. ik vroeg hem of hij mij nog mooi vond: mijn lichaam hem niets zou doen als het van een andere vrouwwas,maar omdat hij van mij houdt doet het hem wat. na 24 jaar huwelijk ben ik hem spuug zat. en hij maar zeggen dat het niet is wat hij bedoelde. ik ben een prachtige vrouw en verdien dit niet

Reactie

Hij vindt dat ik vaak dat ik te dramatisch ben. mijn ouders houden me nog erg aan het lijntje(ik ben de jongste van 3 en 1 is al het huis uit). mijn moeder belt me op waarneer ik net uit school ben en haalt me overal bij op. als ik een leuke dag op stap wil met vriendinnen belt ze alle ouders van mijn vriendinnen op om het te controleren is dit normaal. daarover praat ik vaak tegen hem eerst is die heel geintereseerd en daarna vind hij me in een keer dramatisch

Reactie

ik doe presies hetzelfde als wat hier staat!

ik ga er gewoon voor ik ben al 2 jaar depressief geweest door een narcist en omstandigheden

en wat ik ook wilde zeggen dat ik goed tegen kritiek kan ik denk nu kan ik er wat van leren normaal was het wat joh is het weer niet goed?

en als iemand iets zegt zeg ik van ik vindt dat niet leuk omdat….. en je krijgt respect ervoor in de plaats ; en ik heb wel eens een vervelend iemand om me heen die me de grond in wilt drukken met gemene dingen zeggen en ik blijf heel netjes en aardig en zovan wat jij nu zegt daar zit jij mee ik niet :) en dit heb ik zo ineens in 1 dag kunnen leren omdat ik denk van als ik na de winkel ga dan ben ik trots opmezelf en dan kyk ik wat mensen aan met een lach en ik zie een lach terug of mensen maken een praatje en dat voor een meisje die net pas 16 is !! :D ik heb er van geleerd ik geloofde kritiek en dat ik fout was en ik haate mezelf en ontloopte nieuwe situatie’s en was verlegen en nu niet meer !

Reactie

Mijn partner geeft kritiek (opbouwende kritiek zoals hij het noemt) op mijn telefoon gedrag.

Ik kan nogal kortaf zijn aan de telefoon, dit komt voornamelijk omdat ik de informatie die ik aan de telefoon krijg te horen, even moet verwerken. Degene aan de andere kant van de lijn wilt echter meteen antwoord, dus geef ik snel en kort antwoord. Ik kan er helemaal niet tegen als hij meteen nadat er een gesprek is beeindigd, kritiek gaat geven. Ik heb hem vaak uitgelegd dat het niet helpt als hij er zo op blijft hameren, het is juist vreselijk frustrerend. En ik voel me alleen maar onzekerder worden elke keer als ik gebeld wordt.

Reactie

Heel toevallig hadden mijn vriend en ik hier

Op dit punt ruzie over. Hij weet dat ik veel

aandacht krijg van mannen ookal als ik samenloop

met hem moet er weleens iemand kijken. Hij is

eigenlijk ook helemaal me typen niet en ik ook niet

die van me maar toch zijn we verliefd. Die verliefdheid

sloeg totaaaal om toen hij zei dat ik niet knap was. Ik bedoel

Iemand met wie je samen gaat leven moet je toch wel aantrekkelijk

vinden? Ik hoef niet knap gevonden te worden want ik weet dat ik dat ben

maar ik denk dat hij dat zei om me niet nog een groter gevoel te geven dat ik alles kan maken.

Triest.. En ik weet het nu ook niet meer. HELP!

Reactie

ik hou steeds een beetje minder van je.

gelukkig was dat een loose booze opmerking van 2 jaar geleden maar pijn doet het wel heur.

helaas is hij geen prater en projekteerd zijn ongenoegen op mij af zoals vanmorgen toen hij de auto wilde starten bleek de moterblok bevroren te zijn, ik moest natuurlijk lachen helaas heeft me dat geen geluk gebracht in de rest van de dag

hij heeft dan ook een negativistische persoonlijkheidsstoornis en borderline. ja mensen een man met borderline my god we zijn 3 jaar samen hij doet zijn best verandering in zijn gedrag te brengen dat wadeer ik absoluut en dat is een bewijs voor onze liefde voor elkaar onlangs heeft hij de hulp van een psychotherapeut! hij is nu net een paar maand bezig daarmee dus we zitten er nog midden in. met de wetenschap dat hij echt zijn best doet en dat fouten mogen woorden gemaakt heb ik de volste vertrouwen in onze relatie (fouten hebben we vervangen door het leermomenten te noemen)

Reactie

maar waarom in hemelsnaam moeten mannen altijd hun negatieve mening geven op alles en nog wat, het is nooit goed genoeg , als jij met a bezig bent waarom doe jij niet b enz…, terwijl wij vrouwen hen zelden bekritiseren ????????????????

Reactie

Een man hier:

Ik denk dat mannen eigenlijk net zo onzeker zijn als vrouwen, echter zullen wij dat niet tot nooit toegeven!! Dat zien wij kennelijk als een soort zwakte van onzelf. Ik had zelf ook veel kritiek op m`n reeds ex-vriendin, ik kon zelf niet zo goed begrijpen waarom ik de nare dingen tegen haar zei. Dat blijkt na twee jaar erover na te denken, eraan te liggen dat zei eigenlijk alles goed deed en ik lakser ben ingesteld (misschien een mannelijke eigenschap).

Hoe dan ook willen jullie van het probleem “oneerlijke/onterechte kritiek“ af komen zul je je man of vriend er mee moeten confronteren.

Een goed voorbeeld was het verhaal van LEDA, ik denk dat dat de beste methode is om aan te pakken.

Laat je man of vriend inzien wat voor een nutteloze zaak zijn “kritiek“ is.

En laat hem dat maar voelen, dan weet hij pas echt hoe jij je voelt na zo`n opmerking!!!!

Een man moet afstand nemen van de kwestie hemzelf, en zelf ondervinden wat ie aanricht.

Ik hoop jullie via deze weg gelukkiger te maken binnen jullie relaties.

Met vriendelijke groet m.

Reactie

ik heb een hele slechte relatie achter de rug, mijn vriend leek zo leuk totdat we gingen samen wonen. opeens werd hij 100% anders, hij ging me flink naar beneden halen. hij ging op me in lopen praten. en niet opvallend ofzo… hij heeft me aangepraat dat ik problemen had, dat me vrienden me zat waren, dat ik niets voorstel, ik was niet zelfstandig etc etc… maar hij zou mij wel helpen. want hij hield toch van me? en jah ik (zo naief als ik misschien was) geloofde elk woord. ik was zo ontzettend onzeker geworden over alles! door die mooiprater! hij zei vaak precies de goede dingen, waardoor ik weer helemaal voor hem viel, en de nare dingen vergat. dan was hij weer even heel lief voor me, tot er weer iets gebeurde… hij is zelfs zonder dat ik het wist een x naar me ouders gegaan om eens over mij te praten, want ik had echt problemen! en mijn moeder trapte ook in zijn praatjes. hij riep altijd dat ik borderline had.. ik zou ook vaak liegen over alles. zodat mensen m!

ij als slachtoffer zouden zien. ik geloofde dit gewoon en heb op een gegeven moment elke avond opgeschreven wat ik had gedaan en gezegd die dag zodat ik het na kon lezen en er niet over kon liegen. hoe erg is dat? maar nu weet ik dat hij het niet kon hebben dat ik juist alles zo goed voor elkaar had. Ik had wel leuke vrienden, ik was wel zelfstandig, ik kreeg bij mijn baan wel voor elkaar wat hem niet lukte bij die van hem, hij probeerde alles van me af te pakken en me zo afhankelijk van hem te maken. hij was degene die onzeker was. en dat had als resultaat dat hij constant kritiek had op alles wat ik deed. ik knoopte de vuilniszak niet goed dicht, ik roerde de verkeerde kant op in de pan, ik had raar naar hem gekeken waar zijn vrienden bij zaten en zo was ik hem voor lul aan het zetten, je kan het zo gek niet bedenken en ik deed het allemaal! altijd was het mijn schuld. hij kreeg het voor elkaar dat ik gewoon overal sorry op zei, terwijl het 9 van de 10 x was omdat hij ergens problemen mee had. hele normale dingen eigenlijk. maar gelukkig heb ik me los weten te maken van hem en heb ik nu na een half jaar weer mijn oude leventje opgepakt. ik ben weer gelukkig! Ik denk eigenlijk dat je nooit moet vergeten wie je zelf bent. en je moet echt niet onzeker worden als iemand kritiek op je heeft. als jouw vriendje ergens kritiek op heeft ligt dat als het niet terecht is eerder bij hem dan bij jou. hij is toch verliefd geworden op wie je bent? waarom zou hij je dan willen veranderen? Ik heb ondertussen het verschil wel geleerd tussen persoonlijke kritiek en opbouwende kritiek. want als er echt iets is dat je zou moeten veranderen of anders zou moeten doen, dan weet je dat zelf ook wel! vergeet nooit wie je bent! en hou eraan vast! kleine dingen kun je aanpassen, maar het moet niet te ver gaan!

Reactie

Ik ben nu 3 mnd. met een man die zelf veel emotionele bagage heeft maar er niet over wil praten. Hij was heel erg verliefd op me en heeft dit ook laten weten maar de laatste tijd maakt hij steeds van die flauwe(kritische)opmerkingen die me kwetsen. Soms heb ik het gevoel dat hij me opzettelijk pijn wil doen en ik snap niet waarom. Mijn gedrag is in die tijd niet veranderd en als ik hem erop aanspreek, zegt hij lachend dat hij ook vind dat het niet aardig van hem is. Ik begrijp hier niets van en dat maakt me steeds ongelukkiger met die relatie.

reactie

Hij is echt superlief en we zijn nog erg verliefd na een jaar relatie. Hij zegt ook vaak dat ie trots op me is, en dat ik trots moet zijn op mezelf. Maar dan komt de kritiek op hoe ik dingen doe, zeg en zie enz.. We hebben het er al veel over gehad. Hij zegt dat het gewoon suggesties zijn over hoe ik iets beter kan doen,

Maar ik ben een beetje onzeker van mezelf, en zie dat als dingen doe ik fout doe,

Maar heeft hij het altijd bij het rechte eind? Hij zegt steeds, het zijn maar suggesties en jij moet zelf maar zien wat je ermee doet. Maar hij moet weten waarom ik me deze opmerkingen zo aantrek, terwijl hij niet eens in de gaten heeft, hoe onzeker hij me maakt. En hij zegt ook, hoe goed hij me vind en hoe ik al gegroeid ben. Een dubbel gevoel in ieder geval, maar we houden zoveel van elkaar,

En ik weetyzeker dat ie het beste met mij voor heeft. Kon hij me maar gewoon mijn gang laten gaan,

En spontaan de dingen laten doen, zonder overal commentaar op te maken.

Reactie

Mijn man zei onlangs dat hij me saai vindt. Ik voel me zeer gekwetst en verdrietig.! Dit omdat ik zeker weet dat het niet zo is…

Reactie

We hebben 2 inkomens, ondanks dat koop ik voor mezelf altijd goedkope spullen of het is in de aanbieding. ( Hij moet altijd het nieuwste van het nieuwste hebben). Laatst wilde ik teenslippers kopen voor € 5, 00!! Kritiek van hem in een volle winkel: “We zitten aan het einde van de maand en je hebt het niet nodig…” 2 uur later kocht hij een bolletje coke van € 15,00 die hij binnen 3 minuten de lucht inblaasde…..

Reactie van leda

Het enige advies wat ik jullie kan geven, en dat heb ik zelf ervaren is: Als mijn vriend kritiek op mijn kookstijl had, kleding of persoonlijke karakter trekken.. En ik was het dara niet mee eens, dan heb ik steeds hetvolgende gedaan. Ik prentte de situatie in mijn hoofd, en vaak deed deze situatie zich nogmaals voor, maar dan met hem. Normaal had ik mijn mond gehouden, maar nu maakte ik dezelfde opmerking naar hem toe en op dezelfde manier. Als reactie daarop werd hij emotioneel of boos op mij voor mijn gemene opmerkingen. Dan ging ik rustig met hem zitten en legde de situatie met mij uit en nu met hem. En dan vroeg ik of hij het ermee eens was dat dit dezelfde situatie is en of hij opmerkte hoe snijdend en gemeen zijn opmerking toen ook was. En hoe onnodig. Omdat ik hem met dezelfde woorden terugpate.. Dus ‘de bal terugkaatste’ viel het hem pas op waar hijzelf steeds mee bezig is, en omdat hij het nu kon begrijpen door er rustig over te praten, komen de kritieken eigenlijk bijna niet meer voor. Blijf dus rustig en ga niet doorzagen over hoe pijn de opmerking deed, want ze snappen het dan niet. En bovendien willen ze niet eens luisteren. Wacht de situatie af en zeg hetzelfde terug, word hij daarop boos, ga rustig zitten en praat over de overeenkomsten en wees de wijste door te zeggen: snap je jezelf nu? Succes! Leda

Reactie

Dat je man kritiek op je heeft moet kunnen. Je zal vast ook wel eens kritiek hebben op hem. Maar ik vind wel dat je eraan moet denken dat je ook wat met die kritiek kunt doen zonder je meteen slecht te voelen over jezelf. En ja mannen zijn soms bot, ook de mijne, maar ik moet ook eerlijk zijn dat ik ook wel eens dingen zeg die ik anders had kunnen brengen. Respecteer je partner en jezelf dat jullie een relatie hebben waarin je open kunt zijn naar elkaar en naar jezelf. Maar er zijn natuurlijk ook grenzen…. Ook zo’n relatie heb ik achter de rug. En die grens ligt bij iedereen ergens anders. Als jij je geen moment meer gelukkig voelt, niet meer jezelf kunt zijn, geen eigen mening meer kunt hebben en wel 20 keer per dag wordt uitgescholden of negatieve opmerkingen krijgt dan is er wel iets mis en is het tijd dat je voor jezelf kiest. En dat is niet altijd makkelijk… Bij mij heeft het 3 jaar geduurd voordat ik die stap kon zetten. Maar hoeveel je ook van hem houdt; hij moet zich ook enigzins in kunnen leven in jouw gevoel en grenzen. Anders denk ik dat je zonder hem beter af bent… Ik ben dat tenminste wel. Het heeft me 6 jaar gekost om weer mezelf te kunnen zijn en een beetje zelfvertrouwen op te bouwen maar nu ben ik wel wie ik zijn wil en weet ik wat ik wil van mezelf, mijn partner en het leven. En pas nu kan ik voor het eerst sinds jaren weer echt gelukkig zijn! Alleen jij hebt te beslissen over je eigen gevoel, je lichaam en je leven. Je man kan het alleen met je delen.

Reactie voor d:

Zeg jij hebt toch nog wel iets van eigen waarde he,

Laat hem lekker in de shit zakken en ga voor een jongen die jou wel met respect en liefde behandeld,kom nou zeg,voor zo 1 moet je je te goed voelen hoor!!! Kom op girl power!!!! Voor hem geen 10,maar wel 100 andere,geen hand maar een land vol hoor!! Sterkte…K.

Reactie

Hallo,ik ben vrouw en ik heb helemaal geen bevestiging nodig.Ook raak ik niet uit mijn “delicate evenwicht”als ik bekritiseert wordt.Haha,sterker nog ik ben er dan volledig van overtuigd dat er juist iets mis is met de ander.Verder ben ik in mijn relatie juist degene die bekritiseert en de Godganse dag moet lopen roepen dat het buikje van mijn partner “wel meevalt” en juist “erg charmant is”. Schrijf vrouwen toch niet altijd af als die onzekere wezentjes;ik ken heel wat mannen die niet anders zijn. Al die onzekere wezentjes moeten zich eens realiseren dat een krachtige persoonlijkheid alle kiloos teveel overstijgt. Ik heb wel vijftien kilo teveel en een spekbuikje maar ik doe alsof het schattig is en laat mijn blobbie uit mijn broek hangen en wat blijkt? Anderen geloven het ook nog!

Reactie van annoula

Dames, dames, dames…… Hebben we het nu nog niet geleerd??? Diegene die kritiek leveren zijn diegene die de ontevredenheid van zichzelf willen camoufleren. Het is dus eigelijk heel simpel, als je niet tevreden bent met jezelf, dan probeer je de focus altijd op een ander te leggen, zodat niemand meer jou mankementen ziet. Bv. Een vrouw die iets te veel weegt zal niet vaak positieve kritiek leveren op het moment dat ze een vrouw ziet met een slank figuur, wel meldt ze het waneer er iemand langs komt die iets dikker is als zij, waarom?? Daarmee steigt voor haar gevoel haar eigenwaarde… Ze denkt:”ach, maar ik ben gelukkig niet zo dik als haar..”. Zo zijn er nog tal van voorbeelden te benoemen. Is dit terecht?? Nee, natuurlijk niet, maar zo zit de mens nu eenmaal in elkaar… Altijd op zoek naar kwetsbare punten van de ander, zodat de zijne in het niet vallen… Leer ermee leven en accepteer het, wil je dit niet… Stop dan met klagen en doe er iets aan. Denk maar eens goed na, een mens wat tevreden is met zichzelf zal je niet vaak kritiek horen geven over een ander, die laat een ieder in zijn waarde…. En das pas een mooie eigenschap!!!! Succes!! Groetjes, Annoula

Ervarinkje

Tja, botte opmerkingen. Mijn man kan er ook wat van, maar wat blijkt (we

Zijn samen in therapie geweest), dat hij zich net zo zorgen maakt over

Dingen, dat hij net zo gevoelig kan zijn als jij. Misschien uit hij het

Anders of uit hij het helemaal niet. Je moet er van uit gaan dat hij van je

Houdt en dat jullie elkaar misschien niet zo goed begrijpen of dat je gewoon

Gevoeliger bent voor zijn kritiek of dat je gevoeliger bent dan hij. Dat

Komt ook ergens vandaan: dat heeft misschien meer met vorige relaties en

Botte kerels te maken dan met hem of ben je vroeger of door hem een keer

Goed gekwetst. Als je van hem houdt en hij houdt van jou en je wilt echt met

Elkaar verder: probeer wat meer voor elkaar open te staan en ga er niet van

Uit uit dat hij er op uit is om je zeer te doen. Maak duidelijk wat jij

Prettig en niet prettig vindt, maar sta ook open voor wat hij wil en voelt! Het zal misschien even duren, maar het zal uiteindelijk steeds beter worden. Succes! Ervarinkje

Reactie van mar

Het ergste dat mijn man ooit tegen me gezegd heeft is dat ik al zijn

Vrienden had weggejaagd. Dit was een dag na een 36-urige bevalling van mijn

Zoon. Toen ik vroeg waarom hij dat gezegd had, zei hij dat ik zo labiel was

(wie is dat niet na zo’n langdurige bevalling?). Ook vroeg ik hem eens

Waarom hij altijd langer met zijn vrienden in de kroeg hing dan met mij. Toen zei hij omdat hij met mij getrouwd was. Groet, mar

Reactie van irma

Ik zelf vind de rotse kritiek dat ik dikker ben geworden dat doet zo pijn als mijn man dat zegt en hij blijft er altijd op hameren. Misschien is het kinderachtig maar ik vind het ook heel moeilijk om te lijnen vandaar ik denk wel dat meerdere vrouwen hier mee zitten. Groetjes irma

Reactie

Ik zou zeggen: relax dames. Je hebt vast ook wel eens kritiek op hem? Moet kunnen

Toch, als je het maar rustig kunt uitpraten. Ik denk dat je er meestal vanuit kunt

Gaan dat hij het niet zegt om je te kwetsen, als hij echt van je houdt tenminste. En

Dat weet je snel genoeg! Het scheelt een stuk omdat te bedenken. Zie het liever als

Een teken van respect dat hij zo eerlijk tegen je is. Soms kun je er wat mee en soms

Niet. Zal bij hem ook wel zo zijn.

Reactie

Al 35 jaar getrouwd met dezelfde man. Een hele goeie man, maar hij kan soms heel BOT tegen mij doen. Dat doet heel pijn!

Reactie

Het gaat hier alleen maar om je eigen gevoel. Wees tevreden met jezelf, dat is het allerbelangrijkste. Als je tevreden bent met wie je bent, zal de kritiek je niet zo raken….

Reactie

Wat mij het meeste pijn heeft gedaan, was dat mijn man zijn slecht lopende eigen bedrijf verkoos boven zijn vrouw en kinderen. Het is dus nu mijn EX man.

Reactie

Ik wil graag mijn ervaring ook even kwijt.. Ik ben 2jaar terug met een jongen geweest die al een relatie van 5 jaar had..hij was gek van mij en ik van hem..achteraf had ik het nooit moeten doen..maarja achteraf hè..en waarom..hierom ; We gingen net een maand met elkaar en ik was op vakantie..hij was thuis met zijn ex die om de hoek woont..niet 1x vreemdgegaan in de 2 weken dat ik er niet was..nee 4x en dan niet alleen een kusje..en ik me maar inhouden op mn vakantie..niets mis mee, maar het had ook anders gekund.. Na alles uitgepraat en opgebiecht te hebben, hadden we besloten rustig aan door te gaan..alles ging goed totdat ik lichtelijk depressief werd door omstandigheden met mn paard,die betekent alles voor me. We raakten in een dip en ik had zijn steun nodig die ik niet kreeg want in de kroeg kreeg hij erg veel aandacht van een meisje en dat was veel leuker dan mijn verdriet..ik heb hem gewaarschuwd we hebben er eeuwige gesprekken over gehad maar ik kon zeker zijn..er was volgens hem niets aan de hand..2dagen na kerst maakte hij het uit..het ging niet meer volgens hem..met zn 2en hebben we gehuild tot er geen traan meer te verkrijgen was..helaas moest ik van een van zijn vriende horen dat hij met dat meisje was vreemdgegaan..ik was kapot..alles was ik kwijt..mn paard’s toestand ging achteruit, mn vriend vond me minder dat dat spook waar hij meeging..ben van alle stress heel ziek geworden..2maanden erna kwam ik weer in contact met hem..nu ga ik ook inderdaad weer met hem maar het vertrouwen is er niet..hij houd lijkt wel nog dingen voor me achter en ik mag soms niet mee naar zn vrienden..ik heb een muur om me neer gezet..zelfs de sex bevalt me niet echt meer..ik krijg het idee dat ik weer hetzelfde nieuws ga krijgen als toen..zo’n gevoel heb ik..dit gevoel had ik toen ook..het vrouweninstict..Hij kan mijn muur nooit meer afbreken en hij wordt steeds hoger..ik neem steeds meer afstand en er moet en gaat een eind aan komen.. Ik hoop niet dat iemand het zo moet meemaken als dat ik heb gedaan..dit wens je niemand toe.. Dikke x d

Reactie

Het meeste pijn bij mij was wel toen ik net bevallen was en er gehecht moest worden dat hij zei zet ik maar een paar steken meer bij dan is ze weer lekker strak

Reactie

Er staat wel mooi als advies in beschreven dat als hij naar andere meisjes kijkt dat je dan moet zeggen dat hij zelf helemaal niet perfect is , dan antwoord die van mij gewoon dan ga je toch lekker naar een ander als je mij niet goed genoeg vind… Is er nog een ander advies wat jullie kunnen geven

Reactie

Het ergste vond ik laatst toen we na een vrijpartij ons hadden gewassen en ik hem nog eens wou verleiden door in mijn nakie op bed te gaan liggen waarop hij naar mij keek en zich abrupt omdraaide met de woorden: “Dat vind ik niet fijn om aan te zien, normaal ben je altijd netjes en nu lig je in je blote poes”. Ik was perplex en vroeg hem waarom hij wel naar blote poezen keek in sexboekjes en stiekem sexfilms downloadt en bekijkt. Dat was heel iets anders volgens hem. Dan weet ie wat ie kan verwachten en nu vond ie het niet sexy om aan te zien. Nou, sorrie hoor maar ik vind het erg beledigend.

Reactie

Het meest pijnlijke wat ik ooit te horen heb gekregen is toen mijn ex-vriend vreemd was gegaan, en hij zei dat het misschien wel kwam omdat zij geen problemen heeft. Ik zat toen sinds een jaar met een whiplash en ja, dat geeft problemen. Maar het is heel erg pijnljik om te moeten horen van iemand die je helemaal vertrouwt dat hij liever iemand verkiest die nergens last van heeft, alsof ik het met opzet heb uitgezocht. Achteraf heeft hij altijd ontkend dat hij dat zei of zo bedoeld heeft, maar op dat moment heeft hij het wel gezegd. Intussen is hij bij dat mens, en zit ik nog steeds met die whiplash… Maar liever met whiplash dan met een ‘vriend’ die me zo behandelt!