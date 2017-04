Als je denkt dat je te oud bent voor een spijkerbroek met gaten, dan zit dat vast tussen je oren! Of misschien weet je niet goed HOE je ‘m moet dragen. Wij hebben de oplossing voor je (hopen we).

We krijgen op onze redactie regelmatig mails binnen met de vraag of we meer aandacht willen besteden aan de vrouw met meer jaartjes en een minder jeugdig figuurtje als de modellen op de catwalks en backstage. We willen daar heel graag iets mee doen. Niet altijd is het gemakkelijk om hieraan tegemoet te komen omdat de modeontwerpers hun creaties graag laten showen door meisjes met superjeugdige snoetjes, maar als er ideeën op ons pad komen dan gaan we ervoor.



En we hebben er – geloven we – eentje voor je gescoord. Tijdens de Fashion Week in Parijs zagen we deze jongedame met wat jaartjes meer dan een doorsnee fashion model in een spijkerbroek met gaten. Ze zag er enorm stijlvol in uit terwijl een spijkerbroek met gaten nu echt niet het gemakkelijkste item is om met succes te dragen. Bij jonge meisjes is zo’n gescheurde broek vaak al niet flatteus, vooral als de huid zich door een gat perst.

Maar er is een oplossing voor, zeker voor de vroege lente: ga voor een niet al te strak model en draag er donkere pantykousen onder. Hiermee heb je al heel wat ‘gaten gedicht’.

Verder is het een kwestie van stijlen. Met een halflange donkerblauwe jas zoals op deze foto kan het natuurlijk niet misgaan. Ook de accessoires zijn goed gekozen. De kleur van de sjaal geeft licht aan het gezicht. Let ook op de blush die heel flatterend en verjongend is. Niet te donker en in een vrij ronde vorm aangebracht waardoor het gezicht minder smal en jeugdiger lijkt. P.S. De blauwe sokken in de enkellaarsjes zijn volgens ons ook super!