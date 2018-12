Alles wat je al wist over foundation… en toch. 10 Foundation weetjes

Iedereen weet tegenwoordig wat foundation is en hoe je ermee om moet gaan. En toch… nog even een aantal handige weetjes op een rij. ’t Is maar dat je het weet!

1. Foundation is niet slecht voor je huid

De foundations van vandaag de dag zijn technisch geavanceerd en uitgebalanceerd. Ze hebben niets van doen met de ‘dikke cake’ die oma gebruikte. De moderne producten zijn huidvriendelijk en vaak zelfs verzorgend. Ze zijn vochtinbrengend en veel foundations zijn tegenwoordig uitgerust met een UV-filter die beschermt tegen de schadelijke invloeden van de zon.

2. De beste basis voor foundation is een schone huid

Een goede huidverzorging is en blijft de basis voor een mooie huid. Daar brengt geen foundation verandering in. Reinig je huid daarom iedere dag grondig en breng de foundation alleen op een schone huid aan.

3. Jouw teint kies je zelf!

Hoe vaak ben jij al niet thuisgekomen met de verkeerde teint? Een foundation kies je niet één, twee, drie. Test de kleur bij daglicht. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar het testen op het gezicht zelf (en niet op de pols). Kom je net uit de buitenlucht, laat je huid dan even tot rust komen voordat je tot het testen overgaat. De kleur hoeft niet per sé precies gelijk te zijn aan je eigen huidskleur. Je kunt ook bewust voor een lichtere of donkerdere tint kiezen (als deze maar niet al te zeer afsteekt bij je decolleté en handen). Een persoonlijk advies: vraag zo nodig advies aan een verkoopster, maar zorg ervoor dat jij altijd degene bent die uiteindelijk de teint kiest. Het is me een paar keer overkomen dat een verkoopster me verkeerd adviseerde. Je kunt wel advies vragen maar jij weet uiteindelijk het beste wat jij mooi vindt.

4. Definieer je huidtype

Heb je een droge huid, ga dan bij voorkeur voor een vloeibare foundation. Heb je imperfecties, ga dan voor een meer dekkende foundation. Heb je een vette (lees: glimmende) huid, ga dan voor een matterende foundation.

5. Denk resultaatgericht

Vraag je af wat je met een foundation wilt bereiken. Een egale tint is meestal het einddoel, maar met foundation kun je nog veel meer. Je kunt bewust kiezen voor een matte huid, maar ook een zijdezachte glans kan heel mooi zijn. Een foundation kan ook bedoeld zijn om imperfecties in de gelaatsteint te camoufleren. Zo kun je couperose (rode, gesprongen adertjes) camoufleren met een foundation gelige, bijna groene ondertoon. Gaat het om het camoufleren van individuele pukkeltjes dan kun je misschien beter voor een camouflagestick kiezen. Ben je de hele dag buiten de deur en wil je er, waar je ook gaat of staat, gewoon goed uitzien, dan kun je voor een ‘longwear’ foundation kiezen. Waar het om gaat is dat je weet wat de foundation voor je moet doen.

6. Deppen of smeren?

Deppen of smeren. Het hangt ervan af welk resultaat je wilt bereiken. Door de foundation als het ware in je huid te ‘drukken’, zal deze beter dekken. Maak je vegende bewegingen dan houd je het resultaat natuurlijk.

7. Sponsje, vingers of kwast?

Dat hangt vooral van je persoonlijke voorkeur af. Met een sponsje kun je goed deppen (zie punt 6). Een grote kwast werkt ook heel dekkend, maar kan strepen geven. Een klein kwastje is daarentegen heel geschikt voor de ‘kleine hoekjes’ (onder de ogen, in de ooghoeken, rond de neus). Je vingers maken het product warm en helpen om het producten egaal aan te brengen.

8. Iedere dag of voor speciale gelegenheden?

Ook hier geldt weer: dat is geheel persoonlijk. Er zijn vrouwen (en mannen!) die iedere dag foundation gebruiken, anderen alleen voor speciale gelegenheden.

9. ‘Ondersteunende’ producten

Er zijn tegenwoordig steeds meer producten die in combinatie met foundation kunnen worden gebruikt. Zo bestaan er producten, ook wel ‘primers’ genoemd, die nog vóór de foundation worden aangebracht. Deze zorgen er, afhankelijk van het product, voor dat de foundation nog mooier op de huid komt te liggen, dat de huid nog eens extra verzorgd wordt of dat de foundation langer blijft zitten. Er zijn zelfs producten die je aan je foundation kunt toevoegen om de perfecte kleur te verkrijgen. En verder zijn er poeders (compact, los) om de foundation te fixeren en glim tegen te gaan.

10. Hoe moe je ook bent, maak je huid ’s avonds altijd schoon!

Hierover kunnen we kort zijn: verbied het jezelf om met make-up naar bed te gaan!

