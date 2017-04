Àkos Sògor. Model uit het Land van Dracula

Als je de Instagram-pagina van Àkos Sógor opent, dan zullen je meteen de zwart-witte foto’s van architectonische structuren opvallen. ‘Architecture student in Budapest’, lezen we in de omschrijving. Maar ook – en dat staat er niet – model in de internationale modewereld. Wij kennen Àkos Sògor van de catwalks in Milaan.



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Kijk, dat vinden wij nou cool. Dat iemand zijn studie vooropstelt en zijn internationale modellencarrière niet eens noemt. Scroll je verder naar beneden dan kom je wat runwayfoto’s tegen maar Àkos slaat zichzelf er niet voor op de borst.

Deze intrigerende jongeman werd geboren in Transsylvanië, het land van Dracula, op zich al een interessant gegeven. Maar hij viel ons vooral op vanwege zijn uiterlijk. Lange donkere krullen, een gevoelig gezicht, een rustige, moderne uitstraling met retro invloeden die terugvoeren naar de ’70. We hebben niet veel romantische fantasie nodig om deze jongeheer – in onze gedachten – als een prins met wapperende zwarte cape door de bossen van Transsylvanië te zien galopperen, op weg om één of andere heldendaad te gaan verrichten… (of slaat onze fantasie nu echt op hol?).

Met 10 catwalk shows alleen al het afgelopen seizoen staat Àkos in hoog in de ranglijst van mannelijke runway modellen. Over deze jongeman is nog niet veel geschreven of gezegd, maar wij houden ‘m in de gaten want we denken dat we ‘m nog veel gaan zien.

In de tussentijd maakten we backstage bij de shows in Milaan wat unieke plaatjes van deze Transsylvaniër. Geniet ervan!