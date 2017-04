Afvallen. Laat het dit voorjaar gebeuren!

Het is lente en we hebben nog een paar maanden te gaan tot de zomervakantie. Wat kunnen we in een paar maanden van een dieet verwachten? Wat is realistisch?



In een paar maanden kun je optimale resultaten bereiken. De meeste diëtisten raden aan om in geval van overgewicht te streven naar 10% gewichtsverlies in drie tot zes maanden. We zijn dus (behoorlijk) op tijd om resultaten te behalen.

Wat moeten we tijdens het volgen van een dieet goed voor ogen houden?

Het is heel belangrijk om te beseffen dat het niet om ‘eetregeltjes’ of ‘calorieën tellen’ gaat. Heb je overgewicht en wil je serieus afvallen, dan zal je je levensstijl moeten veranderen. Alleen dan zal het je lukken om blijvende resultaten te behalen.

Hoe moeten we eten?

Het is natuurlijk heel belangrijk dat je een uitgebalanceerd voedingspatroon aanhoudt. Je mag je lichaam niet tekort doen. Ga voor een dieet dat rijk is aan vezels, groenten, fruit, vis, gedroogd fruit, olijfolie, niet al teveel zuivelproducten en zeker niet teveel vlees.

Ga op zoek naar ‘nieuwe’ voedingsmiddelen en met name de superfoods Je houdt het langer vol om gezond te eten als je ook lekker en gevarieerd eet. Ontdek de ‘oude nieuwe’ granen zoals quinoa en bulgur tarwe en de enorme variëteit aan rijstsoorten die we tegenwoordig in de winkels zien (rode rijst, zwarte rijst, raspberry rijst).

Ga voor pure chocolade of – nog ‘puurder’ dan puur – chocoladebonen (het is even wennen maar op den duur worden ze lekker!).

Experimenteer met en paarse aardappelen. Er komen steeds meer van dit soort aardappelen op de markt. Ze zijn ontzettend gezond, lekker én suggestief. Zeg nu eerlijk: paarse aardappelpuree is toch veel inspirerender dan die crèmewitte?

En maak eens ‘spaghetti’ van een courgette’ (courgetti!) of wortel. Gezonder kan gewoon niet!

Hoeveel mag/moet je afvallen?

Moet je een substantieel aantal kilo’s afvallen, laat je dan begeleiden door een voedingskundige. Twee tot drie kilo’s per maand afvallen moet haalbaar zijn, afhankelijk van het begingewicht, je bouw, je eetgewoontes en je levensstijl.

Wil je slechts een paar kilo’s afvallen, schrap dan de ‘snoepmomenten’, eet gezond, breng je porties – indien nodig wat terug – en beweeg. Ook hier geldt weer dat je met een gezonde levensstijl het verst komt.