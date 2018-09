Achter de schermen van de modellenwereld. Interview met modellenscout Federico Superina

Op dit moment zijn we in Milaan voor de Fashion Week. Overal op straat zien we slanke modellen met lange, blote benen op weg naar castings voor de shows. Bij het zien van al dit vrouwelijk schoon ontstond het idee om weer eens een modellenscout te interviewen. Altijd weer zijn we benieuwd naar de ontwikkelingen in de modellenwereld. Dit keer interviewden we Federico Superina, als sinds vele jaren modellenscout in Milaan. Federico reist de hele wereld af op zoek naar modellen die geschikt zijn om in Italiaanse modewereld te werken, en wie weet, op een dag voor de belangrijke Italiaanse modeontwerpers de catwalk te lopen.

Federico Superina update ons over de allerlaatste trends en ontwikkelingen in de modewereld. Verder vertelt hij ons ook meer over zijn werk als modellenscout. Ga mee achter de schermen!

Het type model verandert in de tijd. Natuurlijk zijn er een aantal basisvereisten, zoals lengte en maten, maar er is een zekere evolutie in het type meisjes waar vraag naar is. Wat is het type model dat op dit moment ‘in de mode’ is?

Federico Superina: Ja, het type model verandert, maar in crisistijden merk je toch dat er meer vraag komt naar klassieke schoonheden. Dat zie je nu ook weer gebeuren.

Hoe belangrijk is het karakter van een model? En hoe belangrijk het uiterlijk?

Als een meisje voldoet aan de basisvereisten om als model te kunnen werken – lengte, omtrek borst, buik en heupen – dan begin je naar het uiterlijk en de persoonlijkheid te kijken. Je zou kunnen zeggen dat deze twee aspecten elk voor 50% bijdragen aan het succes van een model. Wil een model echt doorschieten naar de top dan kan de persoonlijkheid zelfs een doorslaggevende factor zijn.

Veel meisjes dromen ervan om model te worden, maar het merendeel realiseert zich waarschijnlijk niet wat het modellenwerk inhoudt. Wat moet je ervan verwachten?

Federico Superina: in het begin kun je parttime werken maar als je carrière op gang komt dan moet je je volledig aan je modellenwerk wijden, anders mis je de trein.

Hoe ben je als modellenscout begonnen?

Federica Superina: Het is puur toeval, zoals dat bij veel mensen in de modellenwereld het geval is. Ik heb het over jaren geleden. Ik ging toen geregeld naar het Sempione Park in Milaan om American Football te spelen met de Amerikaanse modellen die hier voor hun carrière waren. Al snel ging ik met een groep ‘vrienden’ stappen en leerde ik ook de mensen van de modellenbureaus kennen. Ik verkocht toentertijd auto’s en een goede vriend van me (Paolo Tomei) vroeg me om de ‘drivers’ (jongens die de modellen van show naar show rijden) te organiseren en om Alfa Romeo’s ter beschikking te stellen om de topmodellen tijdens de Fashion Weeks rond te rijden. Ikzelf werkte als driver met Claudia Schiffer. Dankzij haar heb ik veel buitenlandse modellenagenten leren kennen. Op een gegeven moment werd me gevraagd of ik in een modellenbureau wilde komen werken en zo werk ik nu al 26 jaar in deze wereld.

Als je in het buitenland gaat scouten en je daar bij modellenbureaus op zoek gaat naar nieuwe talenten die je wilt laten overkomen naar Milaan, waar kijk je dan als eerste naar?

Federico Superina: eerst kijk ik of een meisje de juiste maten heeft. Verder is voor mij de persoonlijkheid heel belangrijk.

Toen jij in de modellenwereld begon was er nog geen internet of in ieder geval maakte het nog geen deel uit van het dagelijks leven zoals nu. Hoe is je werk veranderd na de komst van internet? Heeft de moderne technologie jouw werk beïnvloed?

Federico Superina: Er was nog geen internet en ook nog geen mobiele telefoon. We dicteerden de castings via de vaste telefoon aan de modellen die daartoe vier keer per dag telefonisch moesten inchecken: om 9, 12, 14 en 18 uur. Internet en de mobiele telefoon hebben de communicatie verbeterd maar onze cliënten zijn er wel veel veeleisender door geworden. Ze willen alles en ieder direct!

Is de mode(llen)wereld er beter of slechter op geworden, volgens jou?

Federico Superina: De wereld is veranderd, misschien is de business er beter op geworden, maar het is veel moeilijker voor de modellen.

Eens was Milaan de ‘top’, het ‘neusje van de zalm’ voor een model, maar toen kwamen er verschuivingen in de markt, al is Milaan nog steeds een van de belangrijkste modesteden in de wereld. Wat betekent Milaan vandaag de dag voor een model? Een stad voor ‘new faces’ , een stad waar je als model twee keer per jaar komt voor de Fashion Week, of een stad waar je je portfolio samenstelt om het dan in andere, wellicht, interessantere modesteden te proberen?

Federico Superina: Eigenlijk van alles een beetje. Helaas heeft Milaan aan belang ingeboet na de opkomst van New York, maar New York is een heel moeilijke markt voor modellen en zeker niet geschikt voor iedereen, vooral niet voor beginners. Milaan is nog steeds belangrijk en de menselijke factor speelt hier nog een rol.

TRENDYSTYLE