Deze 98-jarige yogi inspireert (en drinkt wijn)

Wij zijn tegenwoordig (net als de rest van de wereld) behoorlijk fanatiek als het op yoga aankomt. We hebben onze eigen matjes en werken dagelijks aan onze downword-facing dog. En dan is er nog dat item van je gedachtentrein stoppen. Daar kun/moet je natuurlijk een leven lang op oefenen maar we doen ons best en roepen elkaar regelmatig ‘Hier en nu’ toe.



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Het fijne van yoga is dat de lessen je even helemaal uit je dagelijkse doen halen. Je mag eens echt helemaal met je eigen lijf en geest bezig zijn. Een luxe die we onszelf al veel te lang niet meer veroorloven.

Daarom worden we ook zo superenthousiast als je leest over personen zoals Tao Porchon-Lynch. Deze dame is 98 lentes jong en geeft yogales in New York. Ze is daarmee de oudste yogalerares ooit.

Het mooie aan Tao is dat ze enorm inspirerend is. Deze elegante dame heeft energie voor tien, is lenig als een 18-jarige (of misschien nog wel leniger), doet mee aan ballroom danswedstrijden, schrijft boeken, reist en haar motto is dat ‘niets in het leven onmogelijk is’. Dat heeft ze zelf wel bewezen. Ze heeft van alles in haar leven gedaan. Van model tot filmregisseur tot yogalerares en nog veel meer.

Tao werd geboren in India waar ze op 8-jarige leeftijd jongetjes yoga zag doen. Ze dacht dat het een soort spel was en wilde meedoen, maar er werd haar gezegd dat het niet ‘ladylike’ was. Gelukkig mocht ze dan toch deelnemen aan het ‘spel’ en dat was het startsein voor haar yogacarrière. Tao geeft nu al 75 jaar lang les.

In de loop van haar leven heeft deze Frans-Indiase dame een heleboel wijsheid vergaard en in de praktijk heeft gebracht. Yoga en mindfulness vormen een rode draad in haar leven. Begin elke dag met te denken dat het de mooiste dag uit je leven gaat worden, raadt Tao aan, en dat wordt het ook zo. De vreugde om te leven zit in onszelf.

Tao zelf geeft het voorbeeld. Ze is niet alleen een inspirerende persoon maar ook de ideale drinking buddy. De 98-jarige zweert bij een goed glas wijn. Samen met haar wijlen man richtte ze de American Wine Society op en het verhaal gaat zelfs dat ze geen water, maar alleen maar thee en wijn zou drinken.