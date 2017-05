9 Praktische modetips. Update vandaag nog jouw look met items uit eigen kast

Als je de modecatwalks voor zomer 2017 bekijkt, dan zie je een ongelofelijke hoeveelheid jurken. Enkellange jurken en korte jurkjes tot net op het dijbeen. Verder zal je opmerken dat de broeken over het algemeen vrij wijd zijn en dat broekpakken weer helemaal hot zijn.



Veel creaties worden heel eenvoudig geshowd. Je hebt zo’n jurk, broek of topje, of je hebt het niet. Als je je erdoor wilt laten inspireren, zul je naar de winkel moeten. Maar niet altijd hebben we daar zin in of tijd (laat staan: geld!) voor. Daarom hebben wij vandaag eens met andere ogen naar de catwalk foto’s gekeken. We hebben geprobeerd om er ideeën van op te doen die je zelf, met dingen uit eigen kast of met een kleine en gerichte investering, kunt realiseren. Onze zoektocht resulteerde in 10 modetips die je vrij gemakkelijk in de praktijk kunt brengen.

Modetip 1: Haal die stoere, leren riemen maar weer tevoorschijn!

Je hebt vast nog wel ergens in de kast een paar vrij eenvoudige, brede en stoere riemen liggen. Daar kun je deze zomer weer een heleboel mee! Je draagt ze over zwierige lange jurken en blousons, over een hoge taille broek én zelfs over een blazer. Je kunt zelfs meerdere riemen tegelijk dragen zoals we dat bij Alberta Ferretti zagen. Riemen (een woord dat hier beter op z’n plaats is dan ‘ceintuur’) zagen we op verschillende catwalks. Ferretti noemden we al. Verder gingen ook Max Mara en Margiela ‘aan de riem’.

Modetip 2: Ga voor een korsetje in spijkergoed

We zagen ze voor het eerst op de catwalk van Philosophy in Milaan: korsetjes in spijkergoed. Inmiddels liggen ze volop in de winkels (ik zag ze bij Zara). Zo’n korsetje kost relatief weinig maar is wel een enorme boost voor je garderobe. Je kunt het namelijk overal over en op dragen. Met spijkershorts maar ook over een lange of korte jurk of in combinatie met een broek.

Modetip 3: Draag een kort topje over een doorzichtige top of blouse

Doorzichtige kleding is ook deze zomer hot, ook al laten transparante stofjes zich niet altijd even gemakkelijk dragen. De modeontwerpers gaan er echter steeds creatiever mee om. Zo los je het probleem van een doorzichtige blouse of top heel eenvoudig en eigentijds op door er een topje OVER te dragen.

Modetip 4: Draag twee rokken over elkaar!

Ook deze modetip heeft alles met de doorzichtige modetrend te maken. Doorzichtige rokken zijn vaak nog moeilijker in het dragen dan topjes. Niet iedereen wil immers in onderbroek – ook al is het dan een hoge-taille-oma-onderbroek! – over straat. En ook hier komen de modeontwerpers dit seizoen met een bijzondere vondst: meerdere malen zagen we een niet-doorzichtige rok over een langere doorzichtige rok. Hiermee los je in één keer het probleem op.

Modetip 5: Draag je bikinitopjes te kust en te keur

Modetip 6: Trendy in pyjamapak

Ook deze trend zien we al een paar seizoenen. Voor lente en zomer 2017 blies Prada de trend nieuw leven in. Het Italiaanse modehuis showde pyjamapakken met licht-Oosterse invloeden en randen van veertjes (!). Maar het mag ook eenvoudiger, zoals bij Agnes B. Dus… heb je nog ergens een supermooie pyjama liggen, trek ‘m dan eens overdag aan! Met de juiste accessoires kan het heel stoer zijn.

Modetip 7: Combineer al die strepen met elkaar

Ook strepen blijven maar terugkomen in het modebeeld. Vooral de blauwwitte streep is populair. En het leuke is dat je ze allemaal met elkaar mag combineren. Zelfs in verschillende kleuren! Een frisse blauwwitte streep kan bijvoorbeeld heel goed gecombineerd worden met een frisse groenwitte streep.

Modetip 8: ga voor felle kleuraccenten

Het is eigenlijk niets nieuws onder de zon maar soms vergeten we deze modetrick gewoon een beetje. Fleur een vrij sombere outfit op met één enkel fel kleuraccent. Je look ziet er opeens heel anders uit!

Modetip 9: Draag het T-shirt van je favoriete voetbalclub op een geraffineerde rok

Spelen met contrasten is de grootste modetrick die er is. Fashionista’s weten er alles van. Als je een bijzondere combinatie wilt leggen, dan doe je onverwachte dingen. Zoals het T-shirt van je favoriete voetbalclub op een supervrouwelijke, lange rok dragen. Waarom ook niet?

