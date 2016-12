7 Inspirerende tips voor het Kerstdiner. Om mee te scoren!

Op het laatste moment hebben we nog een aantal inspirerende ideeën voor de komende dagen voor je. Sommige tips zijn heel gemakkelijk, andere vragen om wat zoekwerk of experimenteren maar al met al zijn het wel dingen waar je mee geweldig mee kunt scoren. Of het nu om het Kerstdiner of een feestelijk etentje rond Oud en Nieuw gaat!



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

1. Verwen je gasten met een luxe pasta met (nep)kaviaar

Deze luxe pasta met (nep)kaviaar is overheerlijk en helemaal niet zo duur als je zou denken.

2. Serveer een caprese salade in haute cuisine stijl

Het oog wil ook wat. Deze caprese salade lijkt zo uit de keuken van een Michelinsterrenrestaurant te komen!

2. Serveer vlees op een bedje van linzen

Linzen zijn heel gezond, groenten en peulvruchten zijn een trend voor 2017, én in Italië wordt wel gezegd dat elke linze die je op Oudejaar eet zich in het Nieuwe Jaar in geld vertaalt! Waar of niet, het is het proberen waard.

3. Garneer gerechten met (even opgebakken) bloemkoolcouscous

Bloemkoolcouscous is gezond, lekker en trendy, als garnering maar ook als pizzabodem!

4. Ga op zoek naar truffel of basilicum perlage

Misschien is het wat kort dag maar we signaleren deze delicatesse toch. Truffel of basilicum perlage ziet er beeldig uit. Het zijn zwarte (truffel) of groene (basilicum) parels die elk gerecht een delicate luxe touch geven. En de smaak van truffel of basilicum natuurlijk. De parels doen het fantastisch op een geraffineerde salade, vlees of vis, zelfs op een pizza. Het is een Italiaanse product dat vrij nieuw is en in Nederland helaas nog moeilijk verkrijgbaar maar via internet valt er wel aan te komen (de truffelperlage is het gemakkelijkst te vinden, maar is ook het duurst).

5. Serveer een Japanse waterdruppelcake!

Deze Japanse waterdruppelcake (die voor nagenoeg 100% uit bronwater bestaat!) is minimalistisch mooi. Echt zoals je dat van Japan verwacht. Het is bovendien het meest caloriearme dessert dat je kunt bedenken!

6. Vanille-ijs met truffel

Als je het diner echt met iets heel speciaals wil afsluiten, probeer dan eens vanille-ijs (of roomijs) met honing en daarover wat truffelschaafsel. Verrukkelijk!

7. Sneeuwballetjes bij de koffie

Een kerststol is natuurlijk altijd feest, maar wil je eens iets anders, probeer dan eens deze sneeuwballetjes: amarettikoekjes met mascarpone en kokosschaafsel. Schattig en lekker.