Zomerpasta: tagliatelle met doperwtjes en courgettes

Deze zomerse pasta wordt geserveerd met gekookte groenten en ansjovis. Het bijzondere aan deze schotel is dat de ingrediënten voor de garnering niet, zoals bij pastasauzen, in een koekenpan in de olijfolie gebakken worden. Hierdoor blijft de pasta heel licht en fris van smaak.

Ingrediënten

500 gram tagliatelle

ansjovis (indicatie: ongeveer 12)

courgette

doperwtjes

boontjes

1 selderijstengel

1 teentje knoflook

½ beker extravergine olijfolie

citroensap

verse basilicumblaadjes

zout en peper

Bereiding

Doe de olijfolie in een grote schaal en laat het teentje knoflook daar een half uur in weken. Kook de boontjes in ruim water met zout (ze moeten nét gaar zijn maar zeker niet té). Kook daarna in hetzelfde kookwater de doperwtjes en vervolgens de courgettes die je in kleine rondjes hebt gesneden.

Kook de pasta en doe deze in de schaal met olijfolie.

Verwijder het teentje knoflook en voeg het citroensap, zout en peper toe. Als laatste doe je de gekookte groenten, de stukjes selderij en de in stukjes gesneden ansjovis erbij. Garneer deze vrolijke pastaschotel met basilicumblaadjes.