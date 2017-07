5 x Heerlijk zomerhaar. Kapsels voor aan zee of in het zwembad

De zomer inspireert om je haar eens anders te doen. Om het luchtig en losjes op te steken, om het te vlechten (iets waar je normaal niet aan zou denken) of om het gewoon haar los te laten hangen. Wild en vrij in de zeewind.

Sta je op het punt om af te reizen naar een zomerse bestemming of heb je een dagje naar zee op het programma staan, neem dan deze raad ter harte: laat de föhn en de stylingtang maar thuis. Er zijn zoveel dingen die je met je haar kunt doen. Daar zijn geen lange sessies voor de badkamerspiegel voor nodig (zonde van je tijd!).

Wat je wel kunt doen, is kort voor vertrek even bij de kapper binnenwippen. Laat je haar nog even snel in model knippen zodat je er tijdens de vakantie geen omkijken meer naar hebt. Om al helemaal in de sfeer te komen, kun je het ook wat laten oplichten. Highlights geven je gezicht meer licht. Je ziet er direct stralend uit.

En eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen, ga je voor een look die helemaal door zon en zee geïnspireerd is.

1. Puur natuur

Laat je haar na het wassen aan de lucht drogen (wel eens goed om er eens geen hete föhn op te zetten). Er mag wel een natuurlijke krul of slag in zitten. Zorg er wel voor dat je het met kwalitatief goede producten behandelt. Dat is vooral in de zomer erg belangrijk.

2. Laat maar heerlijk waaien

Laat maar waaien dat haar. Draag het eens los en laat de wind ermee spelen. Vind je het vervelend dat het voor je ogen hangt, zet de lokken rond je gezicht dan vast met speldjes. Je zult zien dat zon en zee in de loop van de dag steeds meer volume in je haar brengen. ’s avonds maak je er twee lage staarten van. Heerlijk zomers en een tikkeltje hippie. Te gek met een chique jurk, maar ook met een spijkerbroek-plus-sexy-top-outfit.

3. Twee vlechten

Een geliefd ‘beachkapsel’ is nog altijd: twee vlechten. ’s zomers mag het allemaal wel wat speelser en minder serieus. ’s avonds ben je bovendien in een handomdraai klaar. Als je de vlechten uithaalt, heb je prachtig ‘golven’ (denk aan de zee!) in je haar. Kneed er wat wax in en je hebt een sexy kapsel voor de avond.

4. Wetlook knotjes

Knotjes zijn deze zomer weer helemaal in. Borstel je haar naar achteren, maak een paardenstaart en draai die tot een knotje dat je achter op je hoofd vastzet. Finishing touch is een beetje wetlookgel voor een echte beachlook. In plaats van een knotje kun je ook meerdere knotjes maken.

5. Een losse paardenstaart

Een losse paardenstaart knelt je haar niet af, is praktisch en doet het altijd goed aan het strand. s’ Avonds hoef je de staart allemaal maar even bij te werken (kam het haar opnieuw naar achteren en toupeer het haar op je hoofd voor een retro-look). Je look is helemaal af met een Brigitte-Bardot haarband. Ga voor bleke lippen en smoky eyes en jij steelt de show!