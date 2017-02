5 Tips voor (een sexy) Valentijnsdag

De meest romantische dag van het jaar komt steeds dichterbij. Vijf tips om er een dag vol rozengeur en maneschijn van te maken. Of je nu single, verliefd, verloofd of getrouwd bent.



Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

1. Wil je met je geliefde een superromantische avond buitenshuis doorbrengen – een romantisch dineetje bij kaarslicht, een avond naar het theater met aansluitend diner – kom dan tijdig in actie. Organiseer jullie avondje ruim van tevoren zodat je je op Valentijnsdag zelf helemaal aan de liefde en passie kunt wijden. O ja, en wacht niet tot hij in actie komt, want dan wordt het – uitzonderingen daargelaten – niets!

2. Droom jij van een romantisch tête-à-tête met jouw prins op het witte paard bij jouw thuis, bedenk dan van tevoren wat je gaat koken en hoe je de tafel gaat dekken. Sla dozijnen kaarsen of waxinelichtjes in en koop losse rozenblaadjes voor een romantische sfeer. Bedenk een thema voor de avond. Dek de tafel helemaal in het rood. Of werk met harten. Met roze tinten. Oefen verder op de gerechten die je hem wilt voorschotelen door ze een paar dagen van tevoren voor jezelf te bereiden. Zo kun je de avond relaxed tegemoet zien en is er niets dat de romantische sfeer verstoort.

3. Een tip voor degenen die al jaren getrouwd of verloofd zijn, en die zich de betekenis van het woord ‘romantiek’ niet meer herinneren. Laat Valentijnsdag niet ongemerkt voorbij gaan. Doet hij er allang niet meer aan, neem dan het initiatief. Maak van de gelegenheid gebruik om je relatie nieuw leven in te blazen. Koop een sexy lingeriesetje, breng de kinderen bij een vriendin (single!) En laat hem zien dat je na al die jaren nog steeds verliefd op hem bent.

4. Voor de onverbeterlijke singles (die niet op de kinderen van hun vriendinnen – zie punt 3 – hoeven te letten): bel tijdig je vriendinnen en reserveer een ‘strategische’ tafel in een goed restaurant. Maak er samen een gezellige avond van. En al zijn jullie omringd door romantische paartjes, niemand zal je beletten om je ogen goed de kost te geven. Wie weet, ontdek je een eenzame single ergens in een hoekje. In dat geval nodig je hem natuurlijk uit om bij jullie te komen zitten. Een stap die je juist op Valentijnsavond zoveel gemakkelijker kunt zetten.

5. En als Valentijnsavond jouw feest niet is, of als je (ex-)vriendje er net met een ander vandoor is, ga dan niet bij de pakken neerzitten, maar maak een afspraak bij de schoonheidsspecialiste of bij een beautycentrum voor een heerlijke massage. Of laat jezelf juist op Valentijnsdag een nieuw kapsel aanmeten. Maak er je eigen feest van en leer om meer verliefd te zijn… op jezelf.