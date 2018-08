Er zijn modetrends die strikt seizoensgebonden zijn, maar er zijn er ook waar je al vroeg in het nieuwe seizoen mee kunt experimenteren. Wij hebben vijf modetrends voor herfst winter 2018 2019 waar je NU al iets mee kunt. Want zeg nu eerlijk, na zo’n lange zomer verlangen we stiekem toch echt wel eens naar wat meer ‘geklede’ kleding. Waar of niet?

5 Modetrends herfst winter 2018 2019 waarvoor wij direct het startsein geven!

De plissérok

Ha! Een oude bekende: de plissérok. Opeens dook-ie weer op de catwalks op. Wij verwelkomen deze stijlvolle rok met gejuich. Hij is gemakkelijk in het dragen en je kunt er alle kanten mee op. Voor herfst winter 2018 2019 combineren we ‘m bij voorkeur met stoere, grappige of bijzondere truien. Iets waar je direct mee aan de slag kan.

Ruiten

Ruiten zijn een supertrend voor het nieuwe seizoen. Ook die kun je nu al dragen. Ga voor een ruitenbroek of een stoere ruitenblouse. Het maakt niet uit. Ruiten zijn supercool. In combinatie met strepen zijn ze helemaal up-to-date.

Dierenprints

Ze zijn er weer volop: de dierenprints. Zo ongeveer de hele wintercollectie van Max Mara stond in het teken van deze fantasie. Elk kledingstuk, elk item krijgt deze winter de tekening van een dierenvelletje. Een must-have is een lange jas in dierenprint. Daarmee is het fantastisch scoren.

Broekpakken

Het tailleur voor herfst winter 2018 2019 heeft een masculiene twist. De silhouetten zijn oversize en de schouders breed. Met zo’n tailleur heb je overwicht! Begin het nieuwe seizoen met een power suit!

Coole truien en lange jurken

Draag een coole trui over een ragfijne lange jurk en je hebt meteen twee supermodieuze items voor herfst winter 2018 2019 te pakken. Ook met deze combinaties kun je al vroeg in het seizoen volop experimenteren. Ga op zoek naar grappige, vertederende of excentrieke truien. Een lange jurk heb je misschien nog hangen. Deze look is easy, vrouwelijk en trendy.

